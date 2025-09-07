Capturan en Panamá a tiktoker hondureño requerido por violación en EE.UU.

La Oficina Central Nacional de Interpol Panamá detuvo en el Aeropuerto Internacional de Tocumen al tiktoker hondureño Daniel Coly, conocido en redes sociales como Richard Ríos.

El joven de 24 años es requerido por autoridades estadounidenses por delitos de agresión sexual y violación contra un menor de edad.

Coly viajaba desde Tegucigalpa con destino final a São Paulo, Brasil, y fue interceptado durante una escala en Panamá.

La detención se logró gracias a una alerta roja emitida por Interpol y a la colaboración entre agencias internacionales.

Según medios hondureños, el influencer tenía programado participar en un evento deportivo de tiktokers originarios de Honduras hoy, domingo 7 de septiembre.

Las autoridades panameñas han reiterado su compromiso de no permitir que el país sea utilizado como vía de escape para prófugos internacionales.

Actualmente, se gestiona el proceso de extradición de Coly hacia Estados Unidos, donde deberá enfrentar la justicia.