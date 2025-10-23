Ciudad del Saber conmemora la gesta patriótica del 2 de mayo con su siembra de banderas

La Ciudad del Saber llevó a cabo este jueves 23 de octubre, su tradicional siembra de banderas, un acto simbólico que desde hace más de 20 años rinde homenaje a la gesta patriótica del 2 de mayo de 1958.

Esta conmemoración busca reforzar la memoria histórica, la identidad nacional y la soberanía, recordando hechos que marcaron la historia de Panamá y la lucha de sus ciudadanos por la defensa de la nación.

Jorge Arosemena, presidente ejecutivo de la Fundación Ciudad del Saber, destacó la relevancia de esta ceremonia: “Este es uno de los actos que más esperamos hacer durante todo el año. Hoy es el año número 22 en el que hacemos este acto. Una de las consecuencias de haber recuperado nuestra soberanía es precisamente la existencia de la Ciudad del Saber”.

La actividad contó con la participación de la expresidenta de la República, Mireya Moscoso, quien asistió como oradora de fondo y abanderada de honor.

La exmandataria, vinculada estrechamente con Ciudad del Saber y con un papel histórico en la transferencia del Canal de Panamá a manos panameñas, recorrió la historia del lugar, resaltando su transformación de un espacio militar a un centro de desarrollo científico, cultural y educativo.