Panamá

Ciudad del Saber conmemora la gesta patriótica del 2 de mayo con su siembra de banderas

Esta conmemoración busca reforzar la memoria histórica, la identidad nacional y la soberanía.
Por
Leiny Pérez
  • 23/10/2025 16:55
Ciudad del Saber celebró su tradicional siembra de banderas, un acto que honra la memoria histórica del país.

La Ciudad del Saber llevó a cabo este jueves 23 de octubre, su tradicional siembra de banderas, un acto simbólico que desde hace más de 20 años rinde homenaje a la gesta patriótica del 2 de mayo de 1958.

Esta conmemoración busca reforzar la memoria histórica, la identidad nacional y la soberanía, recordando hechos que marcaron la historia de Panamá y la lucha de sus ciudadanos por la defensa de la nación.

Jorge Arosemena, presidente ejecutivo de la Fundación Ciudad del Saber, destacó la relevancia de esta ceremonia: “Este es uno de los actos que más esperamos hacer durante todo el año. Hoy es el año número 22 en el que hacemos este acto. Una de las consecuencias de haber recuperado nuestra soberanía es precisamente la existencia de la Ciudad del Saber”.

La actividad contó con la participación de la expresidenta de la República, Mireya Moscoso, quien asistió como oradora de fondo y abanderada de honor.

La exmandataria, vinculada estrechamente con Ciudad del Saber y con un papel histórico en la transferencia del Canal de Panamá a manos panameñas, recorrió la historia del lugar, resaltando su transformación de un espacio militar a un centro de desarrollo científico, cultural y educativo.

Presentación de la banda de música del Colegio Moisés Castillo Ocaña.
Presentación de la banda de música del Colegio Moisés Castillo Ocaña.

Durante la ceremonia, se recordó que el sitio, que antiguamente estaba destinado a funciones militares, hoy es un centro de conocimiento que alberga científicos, pensadores, artistas y emprendedores.

La siembra de banderas simboliza ese tránsito histórico y la importancia de mantener viva la memoria de las luchas patrióticas que permitieron la consolidación de la soberanía nacional.

La ceremonia, que contó con la presentación de la banda de música del Colegio Moisés Castillo Ocaña y el Conjunto Folclórico de Ciudad del Saber, también tuvo como objetivo fortalecer los valores de civismo, respeto y compromiso con la nación entre las nuevas generaciones.

El evento concluyó con la tradicional siembra simbólica de banderas, reforzando un mensaje de unidad nacional y recordando que el legado del 2 de mayo de 1958 continúa vigente en la sociedad panameña.

