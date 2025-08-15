Conagua ‘no ha elaborado’ proyecto para usar el lago Bayano como fuente de agua del Canal

El Consejo Nacional del Agua (Conagua) no ha elaborado un proyecto para utilizar el lago Bayano como fuente de abastecimiento para las operaciones del Canal de Panamá.

Por lo tanto, el Gobierno central recalcó que cualquier postura oficial sobre posibles alternativas de abastecimiento de agua será comunicada oportunamente.

Además, recalcó que esa alternativa surgirá una vez concluido el proceso de evaluación y en coordinación con las entidades competentes del Estado panameño.

Por ello, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, indicó que la iniciativa divulgada en medios y foros fue presentada a título personal por un exfuncionario del Conagua).

Conagua, en su calidad de ente asesor en materia de recursos hídricos, fundamenta sus recomendaciones en estudios técnicos exhaustivos.

Además, efectúa consultas interinstitucionales amplias y criterios de sostenibilidad y uso equitativo del recurso hídrico, explicó Orillac en una nota divulgada este viernes 15 de agosto.

Orillac reiteró este viernes su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la gestión responsable del agua como patrimonio de todos los panameños.