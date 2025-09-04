CSJ ordena archivar denuncia contra Jairo Salazar por presunta agresión

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó archivar la denuncia penal por el presunto delito contra la vida y la integridad personal presentada por el diputado Betserai Richards en contra del diputado Jairo Salazar.

La información fue publicada este jueves 4 de septiembre a través del edicto 1.089 emitido por la Secretaría General de la CSJ. La denuncia fue presentada el 22 de julio de 2025, luego de que Salazar y Richards protagonizaran un enfrentamiento en la Asamblea Nacional, en el cual, presuntamente, Salazar habría golpeado a Richards causándole hematomas en el rostro.

”Hay límites que un hombre no puede tolerar, y más cuando la agresión va dirigida a lo más sagrado que tiene un ser humano. Están acostumbrados a ofender y denigrar para luego victimizarse; en otras palabras, tiran la piedra y esconden la mano”, publicó en su momento el diputado Salazar.

Por su parte, Richards denunció la agresión y presentó una denuncia en la Fiscalía Metropolitana. “Yo hablé al país y pedí que los 14 millones de dólares que se desaparecieron de las arcas de la Junta Comunal de la provincia de Colón sean devueltos o que se llegue hasta las últimas consecuencias. Yo únicamente me referí a ese tema y, lógicamente, tuvo 12 horas para inventar mentiras y ahí están las consecuencias”, respondió.

La CSJ es la única institución con la potestad de juzgar a parlamentarios. En el edicto, la Corte señala que no admite conocimiento de la denuncia presentada a la Fiscalía y ordena archivar el expediente. La decisión tiene fecha del 28 de agosto.