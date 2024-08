Desalojan el Ministerio de la Mujer por aparente fuga de gas

Funcionarios del Ministerio de la Mujer fueron desalojados de las oficinas de la entidad ubicada en el edificio 101 Office Tower, en la vía España, al sentirse un fuerte olor a gas en varios de sus pisos.

Al lugar acudieron unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), quienes inspeccionaron el inmueble.

La ministra Niurka Palacio explicó que por razones de seguridad y para salvaguardar la vida e integridad de todo el personal, se aplicaron los protocolos de seguridad respectivos en este caso de emergencias.

Joel Titts, subteniente del BCBRP, indicó que el edificio no mantiene tuberías de gas, por lo que el fuerte olor no parecía tener relación con dicho combustible; no obstante, los bomberos siguieron realizando, la inspección.

Personal Técnico del BCBRP concluyó que efectivamente no se trató de una fuga de gas y, que supuestamente, el olor fue generado por trabajos de mecánica que se hicieron en el sótano en vehículos a motor, lo que implicó el uso de combustible y cuyo olor se esparció por el edificio.

Además del Ministerio de la Mujer, la infraestructura alberga varias instalaciones privadas.