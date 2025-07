Diputados proponen comisión para investigar abusos en Bocas, RM se opone

Diputados de la Asamblea Nacional pidieron este lunes 7 de julio la creación de una comisión para investigar los hechos ocurridos durante junio en Bocas del Toro y Darién, luego de varias denuncias por violaciones a los derechos humanos, agresiones sexuales, uso excesivo de la fuerza y represión por parte de la Fuerza Pública. Todas las bancadas se sumaron, excepto la oficialista Realizando Metas (RM), impidiendo así su presentación, de acuerdo con fuentes del Legislativo consultadas por La Estrella de Panamá.

”La bancada independiente está proponiendo que se conforme una comisión investigadora que no solamente abarca la Comisión de Asuntos Indígenas, sino que también incluye a diputados de todas las bancadas que quieran unirse, que quieran conformar esta comisión y que podamos de alguna manera estar ahí y ver, atender todas esas denuncias de violación a derechos humanos, en todas esas cosas que sufrieron las mujeres indígenas, los docentes, incluyendo quién inició el proceso de vandalizar en la provincia de Bocas del Toro”, manifestó el diputado Lenín Ulate, de la coalición Vamos. Las declaraciones se vertieron durante un conversatorio de la Comisión de Asuntos Indígenas en el que participaron dirigentes de la Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas y docentes miembros de gremios magisteriales que trabajan en las comarcas.

“La situación de agresión y opresión ejecutada por los estamentos de seguridad, por instrucciones del Ejecutivo, no son incidentes aislados, son heridas profundas en el alma de nuestras comunidades, resultado de años de abandono, despojo y violencia sistematizada por los gobiernos de turno”, declaró Adriano Pérez, cacique de la comarca Guna Yala, leyendo un manifiesto en representación de los siete pueblos originarios del país.

La diputada perredista Flor Brenes se solidarizó con las denuncias y compartió la solicitud ante el pleno de la Asamblea. “Mujeres indígenas desnudadas, arrastradas, violadas, humilladas con palabras racistas y misóginas, como si sus cuerpos no merecieran respeto, como si sus vidas no importaran. Como diputada y mujer indígena sé lo que significa caminar con dignidad en un sistema que muchas veces nos niega participación. No permitiré que estas atrocidades queden impunes por lo que es importante la creación de una comisión que investigue,” declaró.