El Museo de la Ciudad de Panamá

Los museos tienen sus temáticas y sus alcances. Una de ellas son los dedicados a las ciudades, impulsados por los ciudadanos que aman a sus ciudades y quieren mostrar su historia, además de buscar dialogar sobre su futuro. Es así que existen The Museum of the City of New York (EE.UU.), Museum of London (Reino Unido), Museu de la Ciutat de Barcelona (España) o el Tokyo Metropolitan Edo-Tokyo Museum (Japón). La Ciudad de Panamá, además de su rica historia, comprende físicamente varias ciudades en una: el Casco Antiguo, la antigua Zona del Canal, la ciudad “moderna” con los rascacielos más altos de América Latina, la ciudad expandida y periférica, las selvas, manglares y parques naturales, además de su bahía e islas. Cada una de ellas es un estilo y forma de vida para sus habitantes y todo ese conjunto en uno es lo que conforma toda la urbe.

¿Dónde se puede contar la invasión a la ciudad de Panamá de 1989? ¿Cómo explicar la evolución del sistema de movilidad y transporte en la ciudad, desde lo peatonal, la utilización de los caballos, ferris, buses, tranvías y subways? ¿Dónde explicar las distintas migraciones antiguas y recientes para una comprensión de la identidad urbana? ¿Una institución que rastree las luchas sociales y el activismo en la ciudad? ¿Cómo empezar a construir un archivo-biblioteca de mapas, fotografías, objetos que sean de valor histórico y patrimonial sobre la ciudad de Panamá?

Si bien hay otros museos que cuentan esta historia de manera transversal de hechos puntuales, como el sitio arqueológico de Panamá Viejo o el Museo del Canal Interoceánico, la ciudad de Panamá merece un museo que funcione como un espacio de reflexión sobre su gente, sus espacios y sus barrios. Durante años, hemos sido testigos del crecimiento acelerado de la urbe, tanto de la parte formal como informal, de sus avances en infraestructura y de su consolidación como un centro financiero regional. Sin embargo, nuestra memoria colectiva y nuestro patrimonio cultural han quedado rezagados, relegados a iniciativas dispersas y proyectos pasajeros.