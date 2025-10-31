El Tribunal Electoral celebra la antesala al Mes de la Patria

El <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/te-tribunal-electoral" target="_blank">Tribunal Electoral</a> (TE) <b>inició este viernes 31 de octubre la conmemoración del Mes de la Patria </b>con un acto en el que se izó el Pabellón Nacional, de la mano del <b>magistrado presidente de la institución, Narciso Arellano Moreno.</b> En el acto <b>también hicieron acto de presencia el magistrado primer vicepresidente Luis A. Guerra Morales</b> así como directivos, colaboradores del TE y visitantes del lugar. La celebración patriótica también tuvo la participación de, entre otros, <b>el coordinador del programa TE Sostenible, Ing. Iván Ábrego</b> - quien fungió como orador de fondo - y los <b>estudiantes ganadores del programa Debate Z, transmitido por ECO TV, quienes emitieron un mensaje alusivo a la juventud y a la patria</b>.<b>En el mensaje institucional</b> - citado por una nota de prensa del TE- Arellano <b>manifestó que el TE lleva sobre sus estructuras 'la responsabilidad de custodiar la nacionalidad de todos los ciudadanos y ser garantes de la democracia'</b>. 'Por esto, se debe<b> celebrar con mucho patriotismo las efemérides con civismo y con amor al terruño que nos vio nacer</b>', agregó.