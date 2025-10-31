El Tribunal Electoral celebra la antesala al Mes de la Patria

El Tribunal Electoral (TE) inició este viernes 31 de octubre la conmemoración del Mes de la Patria con un acto en el que se izó el Pabellón Nacional, de la mano del magistrado presidente de la institución, Narciso Arellano Moreno.

En el acto también hicieron acto de presencia el magistrado primer vicepresidente Luis A. Guerra Morales así como directivos, colaboradores del TE y visitantes del lugar.

La celebración patriótica también tuvo la participación de, entre otros, el coordinador del programa TE Sostenible, Ing. Iván Ábrego - quien fungió como orador de fondo - y los estudiantes ganadores del programa Debate Z, transmitido por ECO TV, quienes emitieron un mensaje alusivo a la juventud y a la patria.

En el mensaje institucional - citado por una nota de prensa del TE- Arellano manifestó que el TE lleva sobre sus estructuras “la responsabilidad de custodiar la nacionalidad de todos los ciudadanos y ser garantes de la democracia”. “Por esto, se debe celebrar con mucho patriotismo las efemérides con civismo y con amor al terruño que nos vio nacer”, agregó.