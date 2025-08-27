Gabinete aprueba adenda al contrato de suministro de alimentos del Hospital Santo Tomás

El Consejo de Gabinete aprobó la Resolución No. 90-25, mediante la cual se autoriza la celebración de la Adenda No. 2 al contrato de suministro No. 01-2023, suscrito entre el Patronato del Hospital Santo Tomás y la empresa Consorcio Procesadora/Nikos, S. A.

De acuerdo con la Dirección de Comunicación del Estado, la adenda responde al consumo adicional de “41,012 unidades de alimentos preparados”.

Esos alimentos están destinados a pacientes, personal médico, administrativo y de enfermería del citado centro médico.

Según la información proveniente del Gabinete, ese ajuste representa una suma de $340,005, desglosados en $136,996 como remanente de consumo de 2024 y $203,009 correspondientes al incremento al contrato, monto que ya fue consumido durante su vigencia.

Con este ajuste, de acuerdo con lo aprobado este 26 de agosto en el Consejo de Gabinete el total del contrato asciende a $8,170,034.

El Patronato del Hospital Santo Tomás explicó, mediante nota fechada el 13 de enero de 2025, que el incremento en el suministro se debió a eventos extraordinarios registrados en octubre y noviembre de 2023, así como a la apertura de una nueva sala de hemodiálisis, lo que generó un aumento en la cantidad de pacientes atendidos y en el personal requerido entre marzo y diciembre de ese año.

Esas circunstancias ocasionaron una mayor demanda en el servicio de alimentación, por lo que se amplió el suministro a un total de 1,650,512 unidades de alimentos preparados durante la vigencia del contrato.