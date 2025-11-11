Gobierno aprueba intervención urgente por daños en vías y drenajes de Boquete

El Consejo de Gabinete aprobó este martes las resoluciones N.° 127-25 y N.° 128-25, que permiten al Ministerio de Obras Públicas (MOP) firmar, mediante procedimiento excepcional, dos contratos destinados a reparar los daños ocasionados por las fuertes lluvias registradas en Boquete a inicios de octubre de 2025.

El primer contrato fue adjudicado a la empresa Constructora NFL, S.A. por $6,051,423.68, para ejecutar el proyecto “Solución integral de puntos críticos en Palmira y Los Naranjos”.El segundo fue asignado a Bocas Generation Company Inc., por $11,253,303.83, para desarrollar el proyecto “Solución integral para el mejoramiento del sistema pluvial del pueblo de Bajo Boquete”.Ambos montos se encuentran por debajo del precio de referencia, según informó el MOP.

Los trabajos buscan restablecer la seguridad vial, la estabilidad estructural y la funcionalidad de las vías afectadas en más de 16 puntos críticos del distrito. Las obras incluirán estabilización de taludes, rehabilitación de calzadas, y mejora de los sistemas de drenaje mediante tuberías, cunetas y cajones hidráulicos.

El MOP destacó que la intervención inmediata se justifica por la gravedad de los daños, la afectación al tránsito vehicular y a los servicios de emergencia, así como por el riesgo de colapsos estructurales progresivos.La entidad señaló que, ante la posibilidad de nuevas lluvias, el procedimiento excepcional permite una respuesta más rápida para reforzar la resiliencia de la infraestructura frente a eventos climáticos extremos.