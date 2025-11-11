Gobierno aprueba intervención urgente por daños en vías y drenajes de Boquete

El Consejo de Gabinete aprobó este martes las resoluciones N.° 127-25 y N.° 128-25, que permiten al Ministerio de Obras Públicas (MOP) firmar, mediante procedimiento excepcional, dos contratos destinados a reparar los daños ocasionados por las fuertes lluvias registradas en Boquete a inicios de octubre de 2025.El primer contrato fue adjudicado a la empresa <b>Constructora NFL, S.A.</b> por<b> $</b><b>6</b>,051,423.68, para ejecutar el proyecto <i>'Solución integral de puntos críticos en Palmira y Los Naranjos'</i>.El segundo fue asignado a <b>Bocas Generation Company Inc.</b>, por <b>$11,253,303.83</b>, para desarrollar el proyecto <i>'Solución integral para el mejoramiento del sistema pluvial del pueblo de Bajo Boquete'</i>.Ambos montos se encuentran por debajo del precio de referencia, según informó el MOP.Los trabajos buscan <b>restablecer la seguridad vial, la estabilidad estructural y la funcionalidad de las vías</b> afectadas en más de 16 puntos críticos del distrito. Las obras incluirán estabilización de taludes, rehabilitación de calzadas, y mejora de los sistemas de drenaje mediante tuberías, cunetas y cajones hidráulicos.El MOP destacó que la intervención inmediata se justifica por la <b>gravedad de los daños</b>, la <b>afectación al tránsito vehicular y a los servicios de emergencia</b>, así como por el riesgo de <b>colapsos estructurales progresivos</b>.La entidad señaló que, ante la posibilidad de nuevas lluvias, el procedimiento excepcional permite una respuesta más rápida para reforzar la <b>resiliencia de la infraestructura</b> frente a eventos climáticos extremos.