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Información útil

Agroferias del IMA: conoce los puntos de venta de este martes 13 de octubre

El IMA publica la lista de agroferias para este martes 13 de octubre.
El IMA publica la lista de agroferias para este martes 13 de octubre. IMA
Por
Emiliana Tuñón
  • 12/10/2026 12:47
Desde las 8:00 a. m., las agroferias del IMA ofrecerán productos básicos en distintos puntos del país. Los compradores deberán presentar su cédula

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las agroferias este martes 13 de octubre, como parte de su iniciativa para acercar productos de primera necesidad a los consumidores a precios accesibles.

Las jornadas comenzarán desde las 8:00 a.m. en los lugares habilitados por la institución, distribuidos en diferentes sectores del país para facilitar el acceso de las comunidades.

El IMA recordó a los ciudadanos que deseen realizar sus compras que deben presentar su cédula de identidad personal para poder adquirir los productos.

Además, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para transportar sus compras y contribuir con prácticas más sostenibles durante estas jornadas.

Agroferias del IMA del martes 13 de octubre a nivel nacional

Para este martes 13 de octubre las agroferias del IMA estarán en las siguientes ubicaciones:

-Colón: Frente al Jardín Paraiseña en Nuevo Paraíso en el distrito de Colón.

-Comunidad Ngäbe Buglé: Comunidad de Alto Rey en Hato Corotú en el distrito de Mironó.

-Coclé: Cancha de Olá cabecera en el distrito de Olá.

-Chiriquí: Rancho Comunal de San Valentín en Baco en el distrito de Barú.

-Panamá Este: Comunidad de Limonada en el distrito de Chepo.

-Panamá Oeste: Junta Comunal de La Arenosa en Iturralde en el distrito de La Chorrera.

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