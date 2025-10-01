Agroferias del IMA: ¿Dónde conseguir arroz a precios bajos este 2 de octubre?

Para el jueves 2 de octubre, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:<b>-Panamá Oeste:</b> Cancha cultural de Río Congo, corregimiento de El Arado, distrito de La Chorrera.<b>-Herrera:</b> Cancha Comunal de Chepo, distrito de Las Minas.Darién: Junta Comunal de Taimatí, distrito de Chepigana.<b>-Panamá Este: </b>Cuadro de Softball Unión de Azuero, corregimiento de Chepo cabecera, distrito de Chepo.<b>-Veraguas:</b> Casa Comunal de El Marañón, distrito de Soná.<b>-Panamá: </b>Gimnasio Reynaldo Generald, corregimiento de Río Abajo, distrito de Panamá y en los Terrenos de la Junta Comunal de Las Cumbres, distrito de Panamá.<b>-Los Santos:</b> Cancha municipal de Tonosí, distrito de Tonosí.<b>-Coclé:</b> Junta Local de San Juan de Dios centro, distrito de Antón.<b>-Chiriquí:</b> Cancha de las Trancas en La Estrella, distrito de Bugaba.<b>-Colón:</b> Campo de juego del corregimiento de San Juan de Turbe, distrito de Omar Torrijos.