Agroferias del IMA: ¿Dónde conseguir arroz a precios bajos este 2 de octubre?

La entidad recordó que las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. y que las personas deberán presentar su cédula y llevar una bolsa reutilizable para realizar sus compras.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer los puntos donde se realizarán las agroferias a nivel nacional, con productos de la canasta básica indispensables para las familias, entre ellos el arroz a B/.5.00.

Agroferias del IMA del jueves 2 de octubre

Para el jueves 2 de octubre, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Panamá Oeste: Cancha cultural de Río Congo, corregimiento de El Arado, distrito de La Chorrera.

-Herrera: Cancha Comunal de Chepo, distrito de Las Minas.Darién: Junta Comunal de Taimatí, distrito de Chepigana.

-Panamá Este: Cuadro de Softball Unión de Azuero, corregimiento de Chepo cabecera, distrito de Chepo.

-Veraguas: Casa Comunal de El Marañón, distrito de Soná.

-Panamá: Gimnasio Reynaldo Generald, corregimiento de Río Abajo, distrito de Panamá y en los Terrenos de la Junta Comunal de Las Cumbres, distrito de Panamá.

-Los Santos: Cancha municipal de Tonosí, distrito de Tonosí.

-Coclé: Junta Local de San Juan de Dios centro, distrito de Antón.

-Chiriquí: Cancha de las Trancas en La Estrella, distrito de Bugaba.

-Colón: Campo de juego del corregimiento de San Juan de Turbe, distrito de Omar Torrijos.