Panamá inaugura Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología: impacto global y desafíos nacionales

La comunidad científica panameña marcó un hito con la inauguración del XX Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología - Apanac 2025, el evento cumbre del sector, que se extenderá hasta el 3 de octubre.

Bajo el lema “Cuatro décadas de impacto global y excelencia científica en Panamá”, el congreso celebra los 40 años de la Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia (Apanac) y la vigésima edición de esta importante cita del sector.

El evento ha convocado a más de 1,500 participantes, reuniendo a líderes de la academia, el gobierno, la industria y la sociedad civil. Durante cuatro días, los asistentes abordarán los principales desafíos que enfrenta el país desde una perspectiva científica y tecnológica.

La organización corre a cargo de Apanac y cuenta con el respaldo fundamental de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt). Este espacio se consolida como la plataforma esencial para la exposición, el debate y la colaboración en pro del avance científico y la innovación en Panamá.