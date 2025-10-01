Panamá inaugura Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología: impacto global y desafíos nacionales

La comunidad científica panameña marcó un hito con la inauguración del <b>XX Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología - Apanac 2025</b>, el evento cumbre del sector, que se extenderá hasta<b> el 3 de octubre</b>.Bajo el lema <b>'Cuatro décadas de impacto global y excelencia científica en Panamá'</b>, el congreso celebra los 40 años de la <b>Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia (Apanac)</b> y la vigésima edición de esta importante cita del sector.El evento ha convocado a <b>más de 1,500 participantes</b>, reuniendo a líderes de la <b>academia, el gobierno, la industria y la sociedad civil</b>. Durante cuatro días, los asistentes abordarán los principales desafíos que enfrenta el país desde una perspectiva científica y tecnológica.La organización corre a cargo de Apanac y cuenta con el respaldo fundamental de la <b><a href="/tag/-/meta/senacyt-secretaria-nacional-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion">Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt). </a></b>Este espacio se consolida como la plataforma esencial para la exposición, el debate y la colaboración en pro del avance científico y la innovación en Panamá.