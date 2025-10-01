Panamá ajusta precios de combustibles: bajan gasolinas y sube el diésel desde el 3 de octubre

La Secretaría Nacional de Energía (SNE) oficializó, mediante una resolución publicada en la Gaceta Oficial este 1 de octubre, los precios máximos de venta al público de combustibles, la cual regirá en el país del 3 al 17 de octubre.

Por lo tanto, la gasolina de 95 octanos bajará un centésimo por litro, mientras que la de 91 octanos disminuirá dos centésimos por litro.

Además, el diésel bajo en azufre se incrementará en un centésimo el litro.

De acuerdo con el documento firmado por el secretario nacional de Energía, Rodrigo Rodríguez J., las tarifas aplicarán en estaciones de servicio de 19 ciudades del país, con el objetivo de garantizar estabilidad en el mercado y aliviar la carga económica de los consumidores.

En la ciudad de Panamá, los precios se fijaron en 0.914 centésimos por litro para gasolina de 95 octanos, 0.866 centésimos para gasolina de 91 octanos y 0.840 centésimos para diésel bajo en azufre.

Valores similares se aplicarán en Colón, Arraiján, La Chorrera y Antón.

En otras provincias, los precios presentan ligeras variaciones:

En David, la gasolina de 95 octanos costará 0.935 centésimos por litro, la de 91 octanos 0.885 centésimos y el diésel 0.861 centésimos.

En Changuinola, los precios serán de 0.964 centésimos para gasolina de 95 octanos, 0.914 centésimos para la de 91 octanos y 0.890 centésimos para el diésel bajo en azufre, siendo de los más altos del país.

La resolución establece que los nuevos precios estarán vigentes desde el 3 de octubre a las 6:00 a.m. hasta el 17 de octubre a las 5:59 a.m.