Juez imputa a alcalde y extesorero de Chagres por presunto peculado en Junta Comunal de Salud por $1.4 millones

La Procuraduría General de la Nación informó este miércoles 1 de octubre que un juez de garantía imputó por un presunto peculado al exrepresentante, y actual alcalde de Chagres, Eugenio Delgado.

Conjuntamente con Delgado también fue imputado por el supuesto peculado a el extesorero de Chagres, el cual no fue identificado.

De acuerdo con la investigación, a los imputados se les vincula por un presunto peculado en perjuicio de la Junta Comunal de Salud de Chagres por el orden de los 1.4 millones de dólares.

La investigación comenzó por el presunto uso indebido de los fondos públicos provenientes del Programa de Inclusión Social (PDIS).

Delgado, quien pertenece al Partido Revolucionario Democrático, fue aprehendido por esta investigación este lunes 29 de septiembre.

Para la aprehensión de Delgado se efectuó un operativo en la mañana de este lunes por agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), quienes localizaron a los señalados tras diligencias de allanamiento.

Ambos son investigados por supuestas irregularidades cometidas entre 2019 y 2024 con el PDIS, dinero destinado al desarrollo de proyectos en comunidades de bajos recursos.

El caso de Delgado forma parte de una investigación más amplia, la cual realiza la Fiscalía Anticorrupción, que ha presentado cargos contra 21 representantes y exrepresentantes de corregimiento y al menos 19 extesoreros por delitos relacionados con el presunto mal uso de los recursos de la descentralización.