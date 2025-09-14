Exfuncionarios de Capellanía y Tolé enfrentan cargos en caso de fondos descentralizados

Mediante una orden emitida por la Fiscalía Anticorrupción, la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional detuvo al exrepresentante y a la extesorera de la Junta Comunal de Capellanía, en Natá, provincia de Coclé, quienes son requeridos por el delito de peculado por presunto mal uso de recursos públicos.

Mientras que en audiencia de garantías, la Fiscalía Anticorrupción presentó pruebas contra el exrepresentante de la Junta Comunal de Tolé, Chiriquí, logrando su imputación por peculado, y apeló la medida cautelar aplicada inicialmente en su contra.

Estas acciones forman parte de la Operación Comunidad, investigación que busca esclarecer el uso indebido de fondos del Programa de Interés Social (PDIS) entre 2019 y 2024.

Según las pesquisas, en Arosemena el perjuicio patrimonial alcanzaría los $671.926, mientras que en Tolé las irregularidades sumarían alrededor de $880.000.

La Fiscalía ha realizado allanamientos en distintas jurisdicciones, como Panamá Oeste, Coclé y Bocas del Toro, con el fin de recabar pruebas adicionales.

En este proceso, el extesorero del corregimiento de Arosemena fue detenido, mientras que el representante de Arosemena y el extesorero de Tolé deberán cumplir con depósito domiciliario como medida cautelar.

No obstante, la Fiscalía interpuso apelación, al considerar que las medidas aplicadas no guardan proporcionalidad con la magnitud del daño patrimonial.

El caso ha puesto de relieve la importancia de reforzar la transparencia en el manejo de fondos públicos descentralizados, cuyo propósito es impulsar obras comunitarias, infraestructura y servicios básicos en corregimientos del país.

De acuerdo con la Fiscalía, la investigación busca no solo sancionar el presunto mal manejo de los fondos, sino también establecer precedentes que fortalezcan la rendición de cuentas.