PANAMÁ

Agroferias del IMA | ¿Dónde conseguir arroz este jueves 30 de octubre?

Lugares de venta de agroferias del IMA del jueves 30 de octubre.
Lugares de venta de agroferias del IMA del jueves 30 de octubre. IMA
Por
Emiliana Tuñón
  • 29/10/2025 08:25
El IMA ha publicado el calendario de agroferias que habrá este jueves 30 de octubre en diferentes puntos del país.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que este jueves 30 de octubre, a partir de las 8:00 a.m., se llevarán a cabo agroferias en distintas regiones del país con el objetivo de ofrecer productos económicos y de calidad a las familias panameñas.

La entidad detalló que los asistentes deberán presentar su cédula de identidad personal y llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos.

Agroferias del jueves 30 de octubre

Para el jueves 30 de octubre, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Los Santos: Junta Comunal del corregimiento de Valle Rico, distrito de Las Tablas.

-Colón: Policentro deportivo del corregimiento de Cativá, distrito de Colón.

-Coclé: Casa local, corregimiento de El Palmar, distrito de Olá.

-Chiriquí: Rancho comunal del corregimiento de Tijeras, distrito de Boquerón y la Cancha Comunal del corregimiento de Santo Tomás, distrito de Alanje.

-Darién: Cancha techada del corregimiento de La Palma, distrito de Chepigana.

-Panamá Este: Casa Comunal del corregimiento de Chinina, distrito de Chepo.

-Veraguas: Casa Comunal El Poste, corregimiento de San Marcelo, distrito de Cañazas.

-Herrera: Casa Comunal del corregimiento de Potuga, distrito de Parita.

