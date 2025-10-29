Agroferias del IMA | ¿Dónde conseguir arroz este jueves 30 de octubre?

La entidad detalló que los asistentes deberán presentar su cédula de identidad personal y llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que este jueves 30 de octubre, a partir de las 8:00 a.m., se llevarán a cabo agroferias en distintas regiones del país con el objetivo de ofrecer productos económicos y de calidad a las familias panameñas.

Agroferias del jueves 30 de octubre

Para el jueves 30 de octubre, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Los Santos: Junta Comunal del corregimiento de Valle Rico, distrito de Las Tablas.

-Colón: Policentro deportivo del corregimiento de Cativá, distrito de Colón.

-Coclé: Casa local, corregimiento de El Palmar, distrito de Olá.

-Chiriquí: Rancho comunal del corregimiento de Tijeras, distrito de Boquerón y la Cancha Comunal del corregimiento de Santo Tomás, distrito de Alanje.

-Darién: Cancha techada del corregimiento de La Palma, distrito de Chepigana.

-Panamá Este: Casa Comunal del corregimiento de Chinina, distrito de Chepo.

-Veraguas: Casa Comunal El Poste, corregimiento de San Marcelo, distrito de Cañazas.

-Herrera: Casa Comunal del corregimiento de Potuga, distrito de Parita.