Agroferias del IMA | ¿Dónde conseguir arroz este jueves 30 de octubre?

El <b><a href="/tag/-/meta/ima-instituto-de-mercadeo-agropecuario">Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA)</a></b> informó que este jueves 30 de octubre, a partir de las 8:00 a.m., se llevarán a cabo <b><a href="/tag/-/meta/agroferias-del-ima">agroferias</a></b> en distintas regiones del país con el objetivo de ofrecer productos económicos y de calidad a las familias panameñas.La entidad detalló que los asistentes deberán presentar su cédula de identidad personal y llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos.