Agroferias del IMA regresan este fin de semana: conoce dónde y cuándo

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informa que este viernes 13 y domingo 15 de marzo se llevarán a cabo agroferias en dos puntos del país, ofreciendo a la población productos económicos.

Según detalló la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. y los consumidores deberán presentar obligatoriamente la cédula de identidad y llevar bolsas reutilizables para la compra de los productos.