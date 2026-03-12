Agroferias del IMA regresan este fin de semana: conoce dónde y cuándo

El <b><a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/ima-instituto-de-mercadeo-agropecuario">Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA)</a></b> informa que este viernes <b>13 y domingo 15 de marzo</b> se llevarán a cabo agroferias en dos puntos del país, ofreciendo a la población productos económicos.Según detalló la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. y los consumidores deberán presentar obligatoriamente la cédula de identidad y llevar bolsas reutilizables para la compra de los productos.