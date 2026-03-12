  1. Inicio
Información útil

Agroferias del IMA regresan este fin de semana: conoce dónde y cuándo

Emiliana Tuñón
  • 12/03/2026 06:00
Las agroferias del IMA volverán este viernes 13 y domingo 15 de marzo a partir de las 8:00 a.m., anunció la entidad.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informa que este viernes 13 y domingo 15 de marzo se llevarán a cabo agroferias en dos puntos del país, ofreciendo a la población productos económicos.

Según detalló la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. y los consumidores deberán presentar obligatoriamente la cédula de identidad y llevar bolsas reutilizables para la compra de los productos.

Calendario de Agroferias del IMA de esta semana

Para el viernes 13 y domingo 15 de marzo, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

Viernes 13 de marzo

-Los Santos: Parque Porras en el distrito de Las Tablas.

Domingo 15 de marzo

-Panamá: Predios del Hipódromo Presidente Remón, corregimiento de Juan Díaz.

