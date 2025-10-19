¡Atención conductores! El Puente de las Américas tendrá cierres nocturnos por trabajos del MOP

El <b><a href="/tag/-/meta/mop-ministerio-de-obras-publicas">Ministerio de Obras Públicas (MOP)</a></b> informó a la ciudadanía que, como parte del proyecto de <b>'Mantenimiento y Evaluación del Puente de las Américas'</b>, se realizarán <b>trabajos de reparación de la rodadura de losa</b> en esta importante estructura vial.Las labores se llevarán a cabo <b>del lunes 20 al viernes 31 de octubre de 2025</b>, en horario <b>nocturno de 9:00 p.m. a 3:30 a.m.</b>, con el objetivo de minimizar el impacto en el tránsito vehicular durante el día.