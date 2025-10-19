  1. Inicio
PANAMÁ

¡Atención conductores! El Puente de las Américas tendrá cierres nocturnos por trabajos del MOP

El MOP iniciará reparaciones nocturnas para mejorar la seguridad vial en el Puente de Las Américas.
Por
Emiliana Tuñón
  • 19/10/2025 10:49
El MOP anuncia trabajos nocturnos de reparación en el Puente de las Américas.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó a la ciudadanía que, como parte del proyecto de “Mantenimiento y Evaluación del Puente de las Américas”, se realizarán trabajos de reparación de la rodadura de losa en esta importante estructura vial.

Las labores se llevarán a cabo del lunes 20 al viernes 31 de octubre de 2025, en horario nocturno de 9:00 p.m. a 3:30 a.m., con el objetivo de minimizar el impacto en el tránsito vehicular durante el día.

MOP emite recomendaciones a los conductores

El MOP recomendó a los conductores atender las instrucciones del personal de seguridad vial, respetar la señalización colocada en el sitio y mantener una velocidad máxima de 40 km/h con el fin de garantizar la seguridad de todos los usuarios.

