¡Atención conductores! El Puente de las Américas tendrá cierres nocturnos por trabajos del MOP

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó a la ciudadanía que, como parte del proyecto de “Mantenimiento y Evaluación del Puente de las Américas”, se realizarán trabajos de reparación de la rodadura de losa en esta importante estructura vial.

Las labores se llevarán a cabo del lunes 20 al viernes 31 de octubre de 2025, en horario nocturno de 9:00 p.m. a 3:30 a.m., con el objetivo de minimizar el impacto en el tránsito vehicular durante el día.