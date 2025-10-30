ATTT suspende trabajos viales durante las fiestas patrias para facilitar el tránsito

  1. Inicio
PANAMÁ

Emiliana Tuñón
  • 30/10/2025 09:36
La ATTT y DNOT suspenden trabajos de cierre parcial o temporal de carriles de circulación durante fiestas patrias.

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó a la población que, en coordinación con la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito (DNOT) de la Policía Nacional, se ordena la suspensión temporal de todos los trabajos que requieran cierres parciales o totales de carriles durante las fiestas patrias.

La medida tiene como objetivo garantizar la seguridad vial y facilitar la movilidad vehicular ante el incremento del tránsito en todo el país durante estas fechas.

Según detalla el comunicado oficial, la suspensión regirá desde la 1:00 a.m. del viernes 31 de octubre hasta las 12:00 p.m. del miércoles 5 de noviembre de 2025.

Vías incluidas en la suspensión de trabajos

Corredores viales de alto tráfico

-Carretera Panamericana: desde La Espiga de La Chorrera hasta la Frontera de Paso Canoas.

-Tramo Este: desde la intersección con el Corredor Sur hasta el sector de Las Garzas de Pacora.

-Autopista Arraiján – La Chorrera.

Vías de alta densidad vehicular en la capital

-Carretera Transístmica

-Avenida Domingo Díaz

-Avenida Ricardo J. Alfaro (Tumba Muerto)

-Avenida José María Torrijos

-Avenida José Agustín Arango (hasta la Avenida Simón Bolívar)

-Avenida Israel

-Avenida España

-Avenida Balboa

Avenida Cincuentenario

-Cinta Costera I, II y III

La ATTT y la DNOT solicitan a las empresas contratistas atacar rigurosamente esta disposición para evitar sanciones y contribuir a la fluidez del tráfico.

