ATTT suspende trabajos viales durante las fiestas patrias para facilitar el tránsito

La ATTT y DNOT suspenden trabajos de cierre parcial o temporal de carriles de circulación durante fiestas patrias.La <b><a href="/tag/-/meta/attt-autoridad-del-transito-y-transporte-terrestre">Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT)</a></b> informó a la población que, en coordinación con la <b><a href="/tag/-/meta/dnot-direccion-nacional-de-operaciones-del-transito">Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito (DNOT)</a></b> de la Policía Nacional, se ordena la suspensión temporal de todos los trabajos que requieran cierres parciales o totales de carriles durante las <b>fiestas patrias</b>.La medida tiene como objetivo garantizar la seguridad vial y facilitar la movilidad vehicular ante el incremento del tránsito en todo el país durante estas fechas.Según detalla el comunicado oficial, la suspensión regirá desde la 1:00 a.m. del viernes 31 de octubre hasta las 12:00 p.m. del miércoles 5 de noviembre de 2025.