ATTT suspende trabajos viales durante las fiestas patrias para facilitar el tránsito

La ATTT y DNOT suspenden trabajos de cierre parcial o temporal de carriles de circulación durante fiestas patrias.

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó a la población que, en coordinación con la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito (DNOT) de la Policía Nacional, se ordena la suspensión temporal de todos los trabajos que requieran cierres parciales o totales de carriles durante las fiestas patrias.

La medida tiene como objetivo garantizar la seguridad vial y facilitar la movilidad vehicular ante el incremento del tránsito en todo el país durante estas fechas.

Según detalla el comunicado oficial, la suspensión regirá desde la 1:00 a.m. del viernes 31 de octubre hasta las 12:00 p.m. del miércoles 5 de noviembre de 2025.