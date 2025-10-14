Bono permanente a jubilados y pensionados: ¿Quiénes lo reciben según la Ley 438?

<b>La Ley 438 del 14 de junio de 2024</b> establece que los <b><a href="/tag/-/meta/jubilados">jubilados</a></b> y <b><a href="/tag/-/meta/pensionados">pensionados</a> </b>de Panamá recibirán un <b><a href="/tag/-/meta/bono-de-jubilados">bono permanente</a></b> de B/.140.00, distribuido en tres pagos a lo largo del año.La entidad aclaró que <b>este beneficio no aplica para las personas que se incorporaron a la planilla de pagos</b> de la <b><a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social">Caja de Seguro Social (CSS)</a> </b>después de junio de 2024.Estos pagos son financiados por el Tesoro Nacional, <b>con recursos provenientes del impuesto selectivo al consumo</b>, lo que garantiza la sostenibilidad del programa a largo plazo.