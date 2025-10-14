  1. Inicio
PANAMÁ

Bono permanente a jubilados y pensionados: ¿Quiénes lo reciben según la Ley 438?

Los jubilados y pensionados de Panamá reciben el bono permanente según la Ley 438 del 14 de junio de 2024.
Por
Emiliana Tuñón
  • 14/10/2025 09:07
Los jubilados y pensionados del país recibirán un bono permanente de B/.140.00, distribuido en tres pagos anuales financiados por el Tesoro Nacional.

La Ley 438 del 14 de junio de 2024 establece que los jubilados y pensionados de Panamá recibirán un bono permanente de B/.140.00, distribuido en tres pagos a lo largo del año.

La entidad aclaró que este beneficio no aplica para las personas que se incorporaron a la planilla de pagos de la Caja de Seguro Social (CSS) después de junio de 2024.

Estos pagos son financiados por el Tesoro Nacional, con recursos provenientes del impuesto selectivo al consumo, lo que garantiza la sostenibilidad del programa a largo plazo.

Los jubilados y pensionados recibirán en diciembre el último pago del bono permanente de B/.40.00

Los jubilados y pensionados de Panamá recibirán en el mes de diciembre el último desembolso del bono permanente, correspondiente a B/.40.00, de acuerdo con lo establecido en la Ley 438 del 14 de junio de 2024.

Este pago completa el beneficio anual de B/.140.00, que se distribuye en tres partes: B/.50.00 en abril, B/.50.00 en agosto y B/.40.00 en diciembre.

Luego del retraso registrado en el pago de agosto, las autoridades aseguraron que para el año 2026 no se prevén contratiempos en la entrega del bono, tras evaluar el estatus de la recaudación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) aplicado a las bebidas alcohólicas, la cual actualmente ronda entre B/.3 y B/.4 millones mensuales.

