Bono permanente a jubilados y pensionados: ¿Quiénes lo reciben según la Ley 438?

La Ley 438 del 14 de junio de 2024 establece que los jubilados y pensionados de Panamá recibirán un bono permanente de B/.140.00, distribuido en tres pagos a lo largo del año.

La entidad aclaró que este beneficio no aplica para las personas que se incorporaron a la planilla de pagos de la Caja de Seguro Social (CSS) después de junio de 2024.

Estos pagos son financiados por el Tesoro Nacional, con recursos provenientes del impuesto selectivo al consumo, lo que garantiza la sostenibilidad del programa a largo plazo.