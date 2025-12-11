Caja de Seguro Social abre convocatoria nacional para contratar enfermeros: Requisitos y cómo aplicar

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció el inicio del proceso de contratación de personal de enfermería para reforzar la atención en diversos hospitales del país. Como parte de esta convocatoria, el lunes 15 de diciembre se aplicarán pruebas de conocimientos básicos a todos los aspirantes.

Para los candidatos del Área Metropolitana, Colón, Panamá Este y Panamá Oeste, las evaluaciones se realizarán en el auditorio del Instituto de la Salud de los Trabajadores Dr. Francisco Díaz Mérida, ubicado en Calidonia.

En las provincias centrales, las pruebas se llevarán a cabo en el Hospital Dr. Rafael Estévez de Aguadulce. En Chiriquí, los participantes deberán acudir al Hospital Dr. Rafael Hernández, mientras que en Bocas del Toro la sede será el Hospital Dr. Raúl Dávila Mena.

Las pruebas se aplicarán de manera simultánea a las 8:00 a.m. en todos los puntos habilitados.