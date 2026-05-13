Cancillería abre concurso para ingresar a la Carrera Diplomática y Consular 2026: estos son los requisitos

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá anunció oficialmente la apertura del Concurso Público de Ingreso a la Carrera Diplomática y Consular 2026, una convocatoria dirigida a profesionales panameños interesados en representar al país en el servicio exterior.

La Cancillería informó que las postulaciones forman parte del proceso de selección para integrar nuevos diplomáticos panameños, en medio de la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá.

¿Quiénes pueden participar en el concurso diplomático?

De acuerdo con la información divulgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, los aspirantes deberán cumplir varios requisitos académicos y legales para poder participar en el proceso.

Entre las principales condiciones se encuentran:

- Ser ciudadano panameño por nacimiento o por naturalización con al menos 15 años de residencia en el país después de haber obtenido la nacionalidad.

- Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos.

- No haber sido condenado por delito doloso ni por delitos contra la Administración Pública.

- Poseer título universitario a nivel de licenciatura, postgrado, maestría o doctorado.

Carreras universitarias aceptadas

La Cancillería detalló que las áreas académicas requeridas incluyen:

- Relaciones Internacionales

- Política Internacional

Las autoridades destacaron que el objetivo es fortalecer el cuerpo diplomático panameño con profesionales capacitados en asuntos internacionales y representación exterior.

Fechas clave para aplicar

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que la convocatoria oficial se realizará los días:

12, 13 y 14 de mayo de 2026

Mientras que el periodo de inscripción en línea estará habilitado desde:

15 al 28 de mayo de 2026

¿Cómo contactar a la Cancillería?

Los interesados en participar pueden solicitar más información a través de los canales oficiales de la Academia Diplomática:

- 511-4100 ext. 9195

- 504-9193

- 504-8808

- 511-4124