Cerca de 80 mil jóvenes no recibieron el Pase-U, pero IFARHU ya procesa los pagos

El director del <b><a href="/tag/-/meta/ifarhu-instituto-para-la-formacion-y-aprovechamiento-de-recursos-humanos">Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu)</a></b>, <a href="/tag/-/meta/carlos-godoy">Carlos Godoy</a>, informó en una entrevista con <b>Telemetro Reporta</b> que la entidad se encuentra al día con los pagos del segundo trimestre del <a href="/tag/-/meta/pase-u">Pase-U</a>. Sin embargo, aclaró que debido a problemas de asistencia generados por las huelgas, algunos estudiantes quedaron excluidos temporalmente.<i>'Por temas de asistencia, debido a la huelga y otras situaciones, se estableció una fecha de corte y quedaron fuera cerca de 80 mil jóvenes. La semana pasada, el Ministerio de Educación nos remitió la lista y estamos procediendo a generar esos pagos, lo que nos permitirá, antes de que finalice noviembre, realizar los desembolsos correspondientes. Son 8 millones de dólares',</i> explicó Godoy.