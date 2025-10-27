Cerca de 80 mil jóvenes no recibieron el Pase-U, pero IFARHU ya procesa los pagos

El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Carlos Godoy, informó en una entrevista con Telemetro Reporta que la entidad se encuentra al día con los pagos del segundo trimestre del Pase-U. Sin embargo, aclaró que debido a problemas de asistencia generados por las huelgas, algunos estudiantes quedaron excluidos temporalmente.

”Por temas de asistencia, debido a la huelga y otras situaciones, se estableció una fecha de corte y quedaron fuera cerca de 80 mil jóvenes. La semana pasada, el Ministerio de Educación nos remitió la lista y estamos procediendo a generar esos pagos, lo que nos permitirá, antes de que finalice noviembre, realizar los desembolsos correspondientes. Son 8 millones de dólares”, explicó Godoy.