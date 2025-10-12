Certificados de incapacidades médicas: Todo lo que debes saber sobre las nuevas regulaciones

A partir del domingo 12 de octubre, entrarán en vigencia las nuevas reglas para la emisión de certificados de incapacidad médica en Panamá, según lo establece el Decreto Ejecutivo N.º 17 de 2025, emitido por el Ministerio de Salud (MINSA).

El objetivo de estas medidas es reforzar los controles, prevenir fraudes y garantizar mayor transparencia tanto en el sistema de salud como en el ámbito laboral.

De acuerdo con el decreto, los certificados deberán reflejar la atención médica brindada al paciente y ser expedidos personalmente por el profesional de salud tratante, quien debe evaluar directamente al paciente en el centro médico antes de emitir el documento.