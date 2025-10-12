Certificados de incapacidades médicas: Todo lo que debes saber sobre las nuevas regulaciones

A partir del <b>domingo 12 de octubre</b>, entrarán en vigencia las <b>nuevas reglas para la emisión de certificados de incapacidad médica</b> en Panamá, según lo establece el <b>Decreto Ejecutivo N.º 17 de 2025</b>, emitido por el <b><a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">Ministerio de Salud (MINSA)</a></b>.El objetivo de estas medidas es <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/gobierno-regula-verificacion-de-certificados-medicos-para-combatir-fraudes-JC15179198" target="_blank"><b>reforzar los controles, prevenir fraudes y garantizar mayor transparencia</b><b> tanto en el sistema de salud como en el ámbito laboral.</b></a>De acuerdo con el decreto, los <b>certificados deberán reflejar la atención médica brindada al paciente</b> y ser <b>expedidos personalmente por el profesional de salud tratante</b>, quien debe <b>evaluar directamente al paciente en el centro médico antes de emitir el documento</b>.