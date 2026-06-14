Clima en Panamá: Pronóstico del domingo 14 de junio

El Imhpa informó que las temperaturas mínimas estarán entre 14°C y 20°C, mientras que las máximas oscilarán entre 26°C y 32°C en todo el país.La entidad también indicó que se mantendrán condiciones marítimas favorables tanto en el Caribe como en el Pacífico, con oleajes moderados aptos para las actividades marítimas.En cuanto a la radiación UV-B, se prevén índices entre moderados y muy altos durante la mañana y la tarde en ambas vertientes, por lo que se recomienda a la población tomar las debidas precauciones ante la exposición al sol.