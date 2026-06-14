Clima en Panamá: Pronóstico del domingo 14 de junio

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que para este domingo 14 de junio se mantendrán las condiciones típicas de la temporada lluviosa en gran parte del territorio nacional, debido a la presencia de una atmósfera inestable generada por la vaguada monzónica sobre el Pacífico, al norte de Panamá y en la región Caribe de Colombia.

La entidad explicó que también influyen varios sistemas de bajas presiones tanto en el océano Pacífico como en el mar Caribe, además del paso de ondas tropicales, factores que favorecerán la formación de lluvias y tormentas durante la jornada.

Para la vertiente del Caribe, durante la mañana se prevén cielos entre dispersos y nublados, acompañados de lluvias en sectores de Colón, el norte de Veraguas, las comarcas Guna Yala y Ngäbe-Buglé, así como en Bocas del Toro.

En horas de la tarde y la noche se esperan cielos mayormente nublados con lluvias ligeras intermitentes y episodios de aguaceros con actividad eléctrica en estas mismas regiones.

En el Pacífico, la mañana estará marcada por cielos parcialmente nublados y lluvias aisladas en áreas del Golfo de Panamá, el sur de Veraguas y la península de Azuero. Para la tarde y la noche, el pronóstico indica episodios nubosos con aguaceros aislados y descargas eléctricas sobre sectores de Panamá Centro, Norte, Oeste, Este y Darién, además de las Tierras Altas de Chiriquí, la comarca Ngäbe-Buglé, las cordilleras de Coclé, el sur de Veraguas y Azuero.