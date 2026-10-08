Clima en Panamá: pronóstico del tiempo para este jueves 8 de octubre

Para este jueves 8 de octubres prevé el registro de tormentas puntualmente muy fuertes con ráfagas de viento y oleajes de precaución sobre el territorio nacional debido a la inestabilidad atmosférica bajo aviso de vigilancia, según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

En la vertiente del Caribe, las primeras horas del día registrarán lluvias en las costas occidentales y el litoral oriental, mientras que por la tarde los aguaceros intensos se concentrarán desde Costa Arriba de Colón hasta la frontera con Costa Rica, aumentando el riesgo de crecidas de ríos en Costa Abajo de Colón, la comarca Ngäbe-Buglé y anegaciones en Bocas del Toro, con lloviznas nocturnas en el centro y occidente de la región.

Por su parte, en el Pacífico la madrugada registrará precipitaciones marítimas del occidente con probabilidad de ingresar a las costas entre Los Santos y Chiriquí, mientras que las lluvias asociadas al golfo de Panamá avanzarán sobre la comarca Emberá Sambú, Darién, Panamá y Panamá Oeste durante el resto de la mañana.