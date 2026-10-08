Clima en Panamá: pronóstico del tiempo para este jueves 8 de octubre

Para este jueves 8 de octubres prevé el registro de tormentas puntualmente muy fuertes con ráfagas de viento y oleajes de precaución sobre el territorio nacional debido a la inestabilidad atmosférica bajo aviso de vigilancia, según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).
En la vertiente del Caribe, las primeras horas del día registrarán lluvias en las costas occidentales y el litoral oriental, mientras que por la tarde los aguaceros intensos se concentrarán desde Costa Arriba de Colón hasta la frontera con Costa Rica, aumentando el riesgo de crecidas de ríos en Costa Abajo de Colón, la comarca Ngäbe-Buglé y anegaciones en Bocas del Toro, con lloviznas nocturnas en el centro y occidente de la región.
Por su parte, en el Pacífico la madrugada registrará precipitaciones marítimas del occidente con probabilidad de ingresar a las costas entre Los Santos y Chiriquí, mientras que las lluvias asociadas al golfo de Panamá avanzarán sobre la comarca Emberá Sambú, Darién, Panamá y Panamá Oeste durante el resto de la mañana.
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Hacia la tarde y primeras horas de la noche, el mal tiempo se extenderá en la franja desde Panamá hasta Chiriquí, incidiendo en las zonas montañosas, Panamá Norte, Panamá Oeste, Coclé y Veraguas, con tormentas severas y posibilidad de crecidas repentinas en las tierras altas de Chiriquí.
En cuanto a los parámetros térmicos, las mínimas descenderán a 13°C en la Cordillera Central y áreas montañosas, situándose entre 23°C y 26°C en el resto del país, con máximas de hasta 33°C.
Los vientos soplarán de 10 a 20 km/h y el litoral Pacífico registrará olas de hasta 1.8 metros con periodos largos de hasta 21 segundos, por lo que las autoridades piden a bañistas y embarcaciones artesanales precaución y seguir las indicaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).
Para el litoral caribeño se proyectan vientos variables y calmos durante la mañana, dando paso a corrientes convergentes hacia la tarde. Asimismo, la costa registrará oleajes de entre 0.5 y 1.0 metros de altura con periodos de 6 a 7 segundos.
De igual forma, se prevén índices máximos de radiación ultravioleta de altos a muy altos sobre territorio nacional.
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