Clima en Panamá: Pronóstico para este martes 14 de abril

El pronóstico del tiempo para este martes 14 de abril, emitido por el <a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá</a>, indica condiciones climáticas contrastantes entre las vertientes del país, con lluvias ocasionales en el Caribe y ambiente seco y caluroso en el Pacífico.De acuerdo con el boletín meteorológico, el flujo de viento procedente del mar Caribe favorecerá la incursión de nubosidad hacia provincias y comarcas de esa región, generando cielos entre parcialmente nublados y cubiertos, acompañados de chubascos aislados.No obstante, hacia horas de la tarde podrían registrarse algunos aguaceros aislados, especialmente en Darién, el sector occidental y las Tierras Altas de Chiriquí.Las temperaturas mínimas oscilarán entre los<b> 22°C y 26°C</b> en gran parte del país, mientras que en la Cordillera Central podrían descender entre los<b> 13°C y 21°C.</b> En cuanto a las máximas, se esperan valores entre<b> 30°C y 37°C</b> en el Pacífico, lo que podría generar una sensación térmica de hasta <b>42°C</b>, aumentando el riesgo de golpe de calor.El índice de radiación ultravioleta se mantendrá en niveles muy altos a extremos, con valores entre<b> 8 y 13</b>. Las autoridades advierten que el tiempo de exposición para generar quemaduras en la piel, por lo que recomiendan tomar medidas de protección.