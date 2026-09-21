Corte de agua en Ciudad del Futuro este 23 de septiembre: horario y comunidades afectadas

Los residentes de varias comunidades de Ciudad del Futuro deberán tomar medidas ante una suspensión temporal del suministro de agua potable programada para este miércoles 23 de septiembre.

La interrupción se realizará en un horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., debido a trabajos de interconexión de una tubería de 10 pulgadas en el área donde se construye la estación Ciudad del Futuro, correspondiente al proyecto de la Línea 3 del Metro de Panamá.

Según informó el proyecto, la suspensión afectará a los residentes de Ciudad del Futuro, PH Club Residencial La Campiña, Cantabria Residencial y Santillana Residencial.

Los trabajos estarán a cargo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) y forman parte de las adecuaciones necesarias en la infraestructura para continuar con la construcción de la Línea 3.

Ante esta situación, se recomienda a los residentes abastecerse de agua con anticipación y tomar las medidas necesarias para afrontar la interrupción durante el período establecido.