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Información útil

CSS pagos octubre 2026: ¿cuándo cobran los jubilados y pensionados?

La CSS anuncia calendario de pagos para jubilados y pensionados en octubre.
La CSS anuncia calendario de pagos para jubilados y pensionados en octubre. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 29/09/2026 14:46
Octubre ya tiene calendario de pagos para jubilados y pensionados de la CSS.

La Caja de Seguro Social (CSS) dio a conocer el calendario de pagos correspondiente al mes de octubre para jubilados y pensionados, con dos fechas establecidas para el desembolso de las prestaciones.

El primer pago del mes está programado para este lunes 5 de octubre, fecha en la que los jubilados y pensionados que reciben sus prestaciones mediante ACH tendrán disponible el dinero.

Un día después, el martes 6 de octubre, corresponderá el pago a los beneficiarios que reciben sus prestaciones mediante cheque físico.

Segunda fecha de pago

La CSS también estableció una segunda fecha para el pago correspondiente a octubre.

Los beneficiarios que reciben sus prestaciones mediante ACH tendrán el dinero disponible el lunes 19 de octubre. Por su parte, quienes utilizan cheque físico recibirán el pago el martes 20 de octubre.

De acuerdo con el calendario, existe una diferencia de un día entre las fechas establecidas para cada modalidad de pago, por lo que los beneficiarios deben tomar en cuenta el método mediante el cual reciben habitualmente su prestación.

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