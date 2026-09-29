CSS pagos octubre 2026: ¿cuándo cobran los jubilados y pensionados?

La Caja de Seguro Social (CSS) dio a conocer el calendario de pagos correspondiente al mes de octubre para jubilados y pensionados, con dos fechas establecidas para el desembolso de las prestaciones.
El primer pago del mes está programado para este lunes 5 de octubre, fecha en la que los jubilados y pensionados que reciben sus prestaciones mediante ACH tendrán disponible el dinero.
Un día después, el martes 6 de octubre, corresponderá el pago a los beneficiarios que reciben sus prestaciones mediante cheque físico.
La CSS también estableció una segunda fecha para el pago correspondiente a octubre.
Los beneficiarios que reciben sus prestaciones mediante ACH tendrán el dinero disponible el lunes 19 de octubre. Por su parte, quienes utilizan cheque físico recibirán el pago el martes 20 de octubre.
De acuerdo con el calendario, existe una diferencia de un día entre las fechas establecidas para cada modalidad de pago, por lo que los beneficiarios deben tomar en cuenta el método mediante el cual reciben habitualmente su prestación.
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