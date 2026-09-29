CSS pagos octubre 2026: ¿cuándo cobran los jubilados y pensionados?

La Caja de Seguro Social (CSS) dio a conocer el calendario de pagos correspondiente al mes de octubre para jubilados y pensionados, con dos fechas establecidas para el desembolso de las prestaciones.

El primer pago del mes está programado para este lunes 5 de octubre, fecha en la que los jubilados y pensionados que reciben sus prestaciones mediante ACH tendrán disponible el dinero.

Un día después, el martes 6 de octubre, corresponderá el pago a los beneficiarios que reciben sus prestaciones mediante cheque físico.