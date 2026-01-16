  1. Inicio
PANAMÁ

Cuida tu salud con agua, frutas y ropa ligera, aconseja el Minsa

Minsa refuerza hábitos saludables en temporada de calor
Por
Emiliana Tuñón
  • 16/01/2026 12:57
Las autoridades de salud hicieron un llamado a reforzar hábitos de hidratación y nutrición adecuados.

Ante las altas temperaturas que se registran en distintas regiones del país, el Ministerio de Salud (Minsa) reiteró a la población la importancia de mantener una adecuada hidratación y una alimentación balanceada como medidas clave para cuidar la salud.

Milvia Samaniego, nutricionista y coordinadora regional del Minsa en la provincia de Chiriquí, explicó que la ingesta diaria recomendada de agua oscila entre ocho y diez vasos por persona. Agregó que esta cantidad puede complementarse con una dieta rica en frutas y alimentos que aporten líquidos y nutrientes esenciales.

La especialista señaló que la hidratación debe mantenerse de forma permanente y no solo en temporadas específicas, destacando además la necesidad de consumir los nutrientes necesarios en los tres tiempos de comida diarios.

Entre las recomendaciones del Minsa se encuentra el consumo de frutas de temporada como sandía, melón, naranja y papaya, las cuales aportan minerales y favorecen la hidratación del organismo. Asimismo, se aconseja limitar el consumo de bebidas azucaradas y alimentos ultra procesados, debido a su bajo valor nutricional.

Finalmente, las autoridades de salud recomendaron utilizar ropa liviana y transpirable para reducir la sudoración excesiva y prevenir afectaciones en la piel, reiterando el llamado a adoptar hábitos saludables de manera constante.

