Cuida tu salud con agua, frutas y ropa ligera, aconseja el Minsa

Ante las altas temperaturas que se registran en distintas regiones del país, el Ministerio de Salud (Minsa) reiteró a la población la importancia de mantener una adecuada hidratación y una alimentación balanceada como medidas clave para cuidar la salud.

Milvia Samaniego, nutricionista y coordinadora regional del Minsa en la provincia de Chiriquí, explicó que la ingesta diaria recomendada de agua oscila entre ocho y diez vasos por persona. Agregó que esta cantidad puede complementarse con una dieta rica en frutas y alimentos que aporten líquidos y nutrientes esenciales.

La especialista señaló que la hidratación debe mantenerse de forma permanente y no solo en temporadas específicas, destacando además la necesidad de consumir los nutrientes necesarios en los tres tiempos de comida diarios.