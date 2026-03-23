Desvío en Villa Zaita: anuncian cambios viales por obras del Metro

El Metro de Panamá informó que, a partir de hoy lunes 23 de marzo y hasta el 20 de abril, se implementarán cambios en la circulación vehicular en la entrada de Villa Zaita, como parte de los trabajos de ampliación de la Avenida Transístmica.

De acuerdo con la entidad, estas modificaciones responden al avance de las obras en el sector, por lo que se han habilitado rutas de desvío para mantener la movilidad en la zona.

En la imagen compartida se puede visualizar el área de trabajo, así como los desvíos establecidos para los conductores que transitan por este punto de la ciudad.

Los trabajos se realizarán cerca del Pio Pio, específicamente en la entrada de Villa Zaita, en el carril con dirección hacia Colón.