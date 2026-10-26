¿Dónde estarán las agroferias del IMA este miércoles 28 de octubre? Conozca los puntos habilitados

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las agroferias este miércoles 28 de octubre, como parte de su iniciativa para acercar productos de primera necesidad a los consumidores a precios accesibles.
Las jornadas comenzarán desde las 8:00 a.m. en los lugares habilitados por la institución, distribuidos en diferentes sectores del país para facilitar el acceso de las comunidades.
El IMA recordó a los ciudadanos que deseen realizar sus compras que deben presentar su cédula de identidad personal para poder adquirir los productos.
Además, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para transportar sus compras y contribuir con prácticas más sostenibles durante estas jornadas.
Para este miércoles 28 de octubre las agroferias del IMA se llevarán en las siguientes ubicaciones:
-Colón: Cuadro deportivo de Icacal en el corregimiento de Salud en el distrito de Chagres.
-Panamá Oeste: Cancha techada de Cermeño en el distrito de Capira.
-Chiriquí: Cancha comunal de Tinajas en el distrito de Dolega.
-Panamá: Predios de la Junta Comunal de Arnulfo Arías Madrid en el distrito de San Miguelito.
-Panamá Este: Cancha de Unión de Azuero en el distrito de Chepo.
-Los Santos: Junta Comunal de Guararé Arriba en el distrito de Guararé.
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