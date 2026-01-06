El próximo día libre en Panamá: qué se conmemora y a quiénes aplica

Una de las fechas patrióticas más significativas del calendario panameño se conmemorará este mes con un <b>día libre a nivel nacional</b>, en recuerdo de los acontecimientos históricos de <b>1964</b>, que marcaron un hito en la lucha por la soberanía del país.Se trata del <b>Día de los Mártires</b>, una jornada de duelo nacional en honor a los jóvenes panameños que perdieron la vida durante los hechos ocurridos en la antigua Zona del Canal, episodios que reforzaron el sentimiento de identidad y unidad nacional.La fecha será <b>no laborable</b>, lo que implicará la suspensión de clases y actividades en el sector público, así como la aplicación de las disposiciones correspondientes en el sector privado, conforme al Código de Trabajo.Durante esta conmemoración se desarrollan actos cívicos, ceremonias oficiales y actividades educativas, con el objetivo de preservar la memoria histórica y destacar el valor de quienes defendieron la soberanía panameña.Las autoridades reiteran el llamado a recordar esta fecha con respeto y reflexión, subrayando su relevancia como uno de los símbolos más importantes de la historia contemporánea de Panamá.