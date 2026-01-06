El próximo día libre en Panamá: qué se conmemora y a quiénes aplica

Una de las fechas patrióticas más significativas del calendario panameño se conmemorará este mes con un día libre a nivel nacional, en recuerdo de los acontecimientos históricos de 1964, que marcaron un hito en la lucha por la soberanía del país.

Se trata del Día de los Mártires, una jornada de duelo nacional en honor a los jóvenes panameños que perdieron la vida durante los hechos ocurridos en la antigua Zona del Canal, episodios que reforzaron el sentimiento de identidad y unidad nacional.

La fecha será no laborable, lo que implicará la suspensión de clases y actividades en el sector público, así como la aplicación de las disposiciones correspondientes en el sector privado, conforme al Código de Trabajo.

Durante esta conmemoración se desarrollan actos cívicos, ceremonias oficiales y actividades educativas, con el objetivo de preservar la memoria histórica y destacar el valor de quienes defendieron la soberanía panameña.

Las autoridades reiteran el llamado a recordar esta fecha con respeto y reflexión, subrayando su relevancia como uno de los símbolos más importantes de la historia contemporánea de Panamá.