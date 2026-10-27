Estafas a comerciantes: Minsa aclara cómo deben realizarse las inspecciones

El Ministerio de Salud (Minsa) alertó a los comerciantes y propietarios de establecimientos sobre una modalidad de estafa en la que individuos se hacen pasar por funcionarios de la institución para exigir dinero a cambio de supuestamente evitar sanciones por incumplimientos sanitarios.
Según la entidad, los responsables de estos engaños se presentan como inspectores sanitarios, veterinarios o funcionarios del Departamento de Farmacia y Drogas. Entre sus posibles víctimas figuran comercios, farmacias, salones de belleza, laboratorios y otros negocios.
Las personas involucradas utilizan argumentos relacionados con permisos sanitarios, manipulación de alimentos y documentación obligatoria para presionar a los propietarios y conseguir pagos irregulares.
La directora general de Salud Pública, doctora Yelkys Gill, aclaró que ningún funcionario del Minsa puede exigir dinero directamente durante una inspección ni solicitar transferencias por WhatsApp, llamadas telefónicas o depósitos a cuentas personales o de
Gill explicó que las inspecciones oficiales se realizan presencialmente y que el personal debe portar un carné institucional vigente, además de presentar una nota que indique el motivo de la visita.
Después de la evaluación, se prepara un informe técnico que pasa por las revisiones correspondientes, incluida la asesoría legal. Cualquier incumplimiento debe comunicarse formalmente al propietario junto con las medidas aplicables.
En caso de que corresponda una multa, esta debe estar respaldada por una resolución y pagarse mediante los canales oficiales de la región de salud, con su respectivo recibo.
Por ello, el Minsa pidió no dejarse presionar por amenazas de multas o cierres inmediatos ni efectuar depósitos para evitar supuestas sanciones.
Entre las recomendaciones, la entidad destacó la importancia de verificar la identidad del supuesto funcionario y consultar con la región de salud correspondiente ante cualquier duda. Asimismo, pidió no entregar dinero ni realizar transferencias por Yappy, banca en línea o depósitos a cuentas privadas, especialmente cuando se exijan pagos inmediatos bajo amenazas de cierre de establecimientos o aplicación de sanciones.
El Minsa también recomendó no compartir contraseñas, códigos de seguridad ni información bancaria con personas cuya identidad no haya sido confirmada. Además, instó a conservar mensajes, números telefónicos, documentos y comprobantes que puedan servir como evidencia, y a presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes, incluida la Fiscalía.
La institución lamentó que se utilice su nombre para cometer estos actos y reiteró que los trámites sanitarios deben gestionarse exclusivamente por las vías oficiales. También enfatizó que ningún comerciante debe entregar dinero a una persona que alegue ser funcionario del Minsa para evitar una sanción.
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