Fiestas Patrias en Panamá 2025: fechas y significado de cada día

Cada noviembre, <b>Panamá</b> conmemora importantes <b>fechas patrióticas</b> que recuerdan la lucha y los logros del país en su camino hacia la independencia y la consolidación de su identidad nacional. Las <b><a href="/tag/-/meta/fiestas-patrias">Fiestas Patrias</a></b> permiten a los panameños reflexionar sobre su historia y reforzar el sentimiento de unidad y orgullo nacional.Durante estas fechas se celebran con desfiles, actos cívicos, izadas de bandera y actividades culturales en todo el país, reafirmando los valores patrióticos y la memoria histórica de Panamá.