IMA suspende atención este viernes en sus tiendas a nivel nacional

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que sus tiendas permanentes permanecerán cerradas a nivel nacional este viernes 4 de septiembre, debido a trabajos de actualización de la plataforma informática que respalda su funcionamiento.

De acuerdo con la entidad, durante esta jornada se realizarán adecuaciones al sistema con el objetivo de garantizar su estabilidad, continuidad y correcto funcionamiento.

El proceso también permitirá fortalecer las herramientas y procedimientos que actualmente se gestionan a través de la plataforma, como parte de las acciones de modernización de la institución.

El IMA señaló que estas labores forman parte de los esfuerzos para mejorar la atención al público y elevar la calidad de los servicios que ofrece a la ciudadanía.

La institución pidió a los usuarios tomar en cuenta el cierre temporal de las tiendas durante este viernes y reiteró que las adecuaciones buscan optimizar su operatividad.