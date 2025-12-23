Inadeh anuncia el inicio de su primer período formativo 2026

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) informó que en enero de 2026 iniciará su primer período formativo, ofreciendo nuevas oportunidades de capacitación a nivel nacional.

La institución contará con 28 áreas de formación, sedes en todo el país y modalidades de enseñanza presencial, virtual y acciones móviles, con el objetivo de facilitar el acceso a la formación técnica y profesional.

Las autoridades indicaron que próximamente se anunciará la fecha oficial de preinscripción, la cual se realizará a través del sitio web www.inadeh.edu.pa.