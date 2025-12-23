Inadeh anuncia el inicio de su primer período formativo 2026

  1. Inicio
El Inadeh abrirá en enero su primer período formativo 2026
Emiliana Tuñón
  • 23/12/2025 10:24
El Inadeh anunció el inicio de su primer período formativo 2026, que ofrecerá múltiples opciones de capacitación a nivel nacional.

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) informó que en enero de 2026 iniciará su primer período formativo, ofreciendo nuevas oportunidades de capacitación a nivel nacional.

La institución contará con 28 áreas de formación, sedes en todo el país y modalidades de enseñanza presencial, virtual y acciones móviles, con el objetivo de facilitar el acceso a la formación técnica y profesional.

Las autoridades indicaron que próximamente se anunciará la fecha oficial de preinscripción, la cual se realizará a través del sitio web www.inadeh.edu.pa.

El Inadeh establece requisitos y pasos para inscribirse en sus cursos

Entre los requisitos se establece tener 18 años cumplidos y ser de nacionalidad panameña o extranjero con cédula E o N. Además, los jóvenes de 16 y 17 años podrán participar siempre que presenten un permiso expedido por la Dirección Contra el Trabajo Infantil y Protección del Adolescente Trabajador del MITRADEL.

Para inscribirse, los aspirantes deben ingresar al portal web del Inadeh, seleccionar la opción “Preinscríbete aquí”, elegir el centro de formación, la modalidad y el turno de su preferencia.

Posteriormente, recibirán un correo electrónico de confirmación y, una vez aprobado el listado oficial, se les enviará el código de acceso al portal de clases junto con la información del instructor.

