Inadeh anuncia el inicio de su primer período formativo 2026

El <b><a href="/tag/-/meta/inadeh-instituto-nacional-de-formacion-profesional">Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh)</a></b> informó que en enero de 2026 iniciará su primer período formativo, ofreciendo nuevas oportunidades de capacitación a nivel nacional.La institución contará con 28 áreas de formación, sedes en todo el país y modalidades de enseñanza presencial, virtual y acciones móviles, con el objetivo de facilitar el acceso a la formación técnica y profesional.Las autoridades indicaron que próximamente se anunciará la fecha oficial de preinscripción, la cual se realizará a través del sitio web <a href="http://www.inadeh.edu.pa">www.inadeh.edu.pa</a>.