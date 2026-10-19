INADEH anuncia fecha de regreso a clases en Guararé, Chitré y Pesé tras el terremoto

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) informó que retomará las actividades formativas en tres de sus centros de formación, luego del terremoto registrado recientemente en el país.

De acuerdo con la entidad, las clases se reanudarán de manera escalonada en los centros de Guararé, Chitré y Pesé, tras las evaluaciones realizadas para determinar las condiciones de sus instalaciones.

El calendario de retorno quedó establecido de la siguiente manera: