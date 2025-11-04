  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil
PANAMÁ

Inversión de carriles hacia la ciudad: Lo que debes saber sobre los horarios y puntos habilitados

El último reporte de las autoridades informó que casi 90 mil vehículos se desplazaron al interior del país.
El último reporte de las autoridades informó que casi 90 mil vehículos se desplazaron al interior del país. Policía Nacional
Por
Emiliana Tuñón
  • 04/11/2025 12:49
Las autoridades mantienen el operativo de inversión de carriles, que inició el viernes 31 de octubre con motivo de las Fiestas Patrias, y ahora se preparan para ejecutar el retorno hacia la ciudad capital.

La Policía Nacional informó que se encuentra preparada para el retorno de más de 90 mil vehículos que se desplazaron hacia el interior del país durante las celebraciones de las Fiestas Patrias.

Como parte del operativo de movilidad, la entidad implementará una inversión de carriles con tres vías habilitadas para el retorno hacia la capital, a partir del miércoles 5 de noviembre, en un horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Detalles de la inversión de carriles hacia la ciudad

Según informó la Policía Nacional, el operativo de inversión de carriles hacia la ciudad capital se implementará en los siguientes tramos de la vía Interamericana:

Tramo 1: Inicia en Campana (Capira) y culmina en Nazareno de La Chorrera.

Tramo 2: Inicia en San José (San Carlos) y culmina en Sajalices (Capira).

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores para conducir con precaución, respetar las señales de tránsito y seguir las indicaciones del personal de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito (DNOT), con el objetivo de garantizar un retorno seguro y ordenado a la ciudad.

VIDEOS
Lo Nuevo