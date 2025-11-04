Inversión de carriles hacia la ciudad: Lo que debes saber sobre los horarios y puntos habilitados

Según informó la <b>Policía Nacional</b>, el operativo de <b>inversión de carriles hacia la ciudad capital</b> se implementará en los siguientes tramos de la vía Interamericana:<b>Tramo 1:</b> Inicia en <b>Campana (Capira)</b> y culmina en <b>Nazareno de La Chorrera</b>.<b>Tramo 2:</b> Inicia en <b>San José (San Carlos)</b> y culmina en <b>Sajalices (Capira)</b>.Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores para conducir con precaución, respetar las señales de tránsito y seguir las indicaciones del personal de la <b>Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito (DNOT)</b>, con el objetivo de garantizar un retorno seguro y ordenado a la ciudad.