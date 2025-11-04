Inversión de carriles hacia la ciudad: Lo que debes saber sobre los horarios y puntos habilitados

Como parte del operativo de movilidad, la entidad implementará una inversión de carriles con tres vías habilitadas para el retorno hacia la capital , a partir del miércoles 5 de noviembre , en un horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

La Policía Nacional informó que se encuentra preparada para el retorno de más de 90 mil vehículos que se desplazaron hacia el interior del país durante las celebraciones de las Fiestas Patrias .

Detalles de la inversión de carriles hacia la ciudad

Según informó la Policía Nacional, el operativo de inversión de carriles hacia la ciudad capital se implementará en los siguientes tramos de la vía Interamericana:

Tramo 1: Inicia en Campana (Capira) y culmina en Nazareno de La Chorrera.

Tramo 2: Inicia en San José (San Carlos) y culmina en Sajalices (Capira).

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores para conducir con precaución, respetar las señales de tránsito y seguir las indicaciones del personal de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito (DNOT), con el objetivo de garantizar un retorno seguro y ordenado a la ciudad.