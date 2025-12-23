Jubilados y pensionados: Caja de Seguro Social anuncia fechas de pago en enero 2026

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó las fechas de pago correspondientes al mes de enero de 2026 para jubilados y pensionados a nivel nacional.

De acuerdo con el calendario oficial de pagos, los beneficiarios que cobran mediante ACH recibirán sus desembolsos esge lunes 5 de enero de 2026, mientras que quienes cobran por cheque podrán retirar su pago el martes 6 de enero de 2026.

La entidad reiteró la importancia de mantenerse informados a través de sus canales oficiales para conocer cualquier actualización relacionada con los pagos.