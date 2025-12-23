Jubilados y pensionados: Caja de Seguro Social anuncia fechas de pago en enero 2026

La <b><a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social">Caja de Seguro Social (CSS)</a></b> confirmó las fechas de pago correspondientes al mes de enero de 2026 para <b><a href="/tag/-/meta/jubilados">jubilados</a></b> y <b><a href="/tag/-/meta/pensionados">pensionados</a></b> a nivel nacional.De acuerdo con el calendario oficial de pagos, los beneficiarios que cobran mediante <b>ACH</b> recibirán sus desembolsos esge <b>lunes 5 de enero de 2026</b>, mientras que quienes cobran por <b>cheque</b> podrán retirar su pago el <b>martes 6 de enero de 2026</b>.La entidad reiteró la importancia de mantenerse informados a través de sus canales oficiales para conocer cualquier actualización relacionada con los pagos.