Jubilados y pensionados: Caja de Seguro Social anuncia fechas de pago en enero 2026

La Caja de Seguro Social detalla pagos correspondientes al mes de enero 2026
Emiliana Tuñón
  • 23/12/2025 10:18
La Caja de Seguro Social confirmó el cronograma de pagos dirigido a jubilados y pensionados para el mes de enero de 2026.

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó las fechas de pago correspondientes al mes de enero de 2026 para jubilados y pensionados a nivel nacional.

De acuerdo con el calendario oficial de pagos, los beneficiarios que cobran mediante ACH recibirán sus desembolsos esge lunes 5 de enero de 2026, mientras que quienes cobran por cheque podrán retirar su pago el martes 6 de enero de 2026.

La entidad reiteró la importancia de mantenerse informados a través de sus canales oficiales para conocer cualquier actualización relacionada con los pagos.

Fechas de la segunda quincena de enero a jubilados y pensionados

La CSS también confirmó en su calendario oficial que el pago correspondiente a la segunda quincena del mes de enero de 2026 se realizará a partir del martes 20 de enero para quienes cobran por ACH, mientras que los beneficiarios que reciben cheques físicos podrán retirarlos el miércoles 21 de enero en los puntos de pago establecidos.

