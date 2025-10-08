  1. Inicio
PANAMÁ

Jubilados y pensionados: conoce cuántos bonos quedan por entregar este 2025

Los jubilados y pensionados recibirán bonos extras a sus pagos en diciembre.
Los jubilados y pensionados recibirán bonos extras a sus pagos en diciembre. Julita / Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 08/10/2025 10:14
En diciembre, los jubilados y pensionados de Panamá recibirán el bono permanente y el bono navideño, además de sus quincenas.

Según el calendario de pagos de la Caja de Seguro Social (CSS), los jubilados y pensionados de Panamá recibirán en diciembre el último pago del bono permanente y el bono navideño, junto con sus quincenas.

Aunque el pago del bono permanente correspondiente a agosto presentó un retraso, se espera que para 2026 no haya contratiempos en la entrega del beneficio, tras revisar el estatus de la recaudación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) sobre bebidas alcohólicas, que actualmente oscila entre 3 y 4 millones de balboas mensuales.

Detalles del pago del bono permanente y bono navideño a jubilados y pensionados en Panamá

Bono permanente: Según la Ley 438 del 14 de junio de 2024, los jubilados y pensionados de Panamá reciben un bono permanente de B/.140.00, que se distribuye en tres pagos:

-B/.50.00 en abril

-B/.50.00 en agosto

-B/.40.00 en diciembre

La CSS aclaró que este beneficio no aplicará para quienes hayan ingresado a la planilla de pagos después de junio de 2024.

Bono navideño: El bono navideño será entregado exclusivamente a los jubilados y pensionados que hayan cumplido con sus cuotas y estén registrados en la planilla de pago de pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS) antes del mes de diciembre.

