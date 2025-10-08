Jubilados y pensionados: conoce cuántos bonos quedan por entregar este 2025

<b>Bono permanente: </b>Según la Ley 438 del 14 de junio de 2024, los jubilados y pensionados de Panamá reciben un bono permanente de B/.140.00, que se distribuye en tres pagos:<b>-B/.50.00</b> en abril<b>-B/.50.00</b> en agosto<b>-B/.40.00</b> en diciembreLa CSS aclaró que este beneficio no aplicará para quienes hayan ingresado a la planilla de pagos después de junio de 2024.<b>Bono navideño: </b>El bono navideño será entregado <b>exclusivamente</b> a los jubilados y pensionados que hayan cumplido con sus cuotas y estén registrados en la <b>planilla de pago de pensiones</b> de la Caja de Seguro Social (<b>CSS</b>) antes del mes de diciembre.