Jubilados y pensionados: conoce cuántos bonos quedan por entregar este 2025

Según el calendario de pagos de la Caja de Seguro Social (CSS), los jubilados y pensionados de Panamá recibirán en diciembre el último pago del bono permanente y el bono navideño, junto con sus quincenas.

Aunque el pago del bono permanente correspondiente a agosto presentó un retraso, se espera que para 2026 no haya contratiempos en la entrega del beneficio, tras revisar el estatus de la recaudación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) sobre bebidas alcohólicas, que actualmente oscila entre 3 y 4 millones de balboas mensuales.