Jubilados y pensionados: Detalles de los pagos a partir del 31 de octubre

A través de un comunicado, la <b><a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social">Caja de Seguro Social (CSS)</a></b> informó a los<a href="/tag/-/meta/jubilados"> <b>jubilados</b></a> y<b><a href="/tag/-/meta/pensionados"> pensionados </a></b>que los pagos correspondientes serán adelantados a partir del viernes 31 de octubre.El aviso detalla que este adelanto aplica únicamente para quienes reciben sus pagos mediante ACH. En el caso de los jubilados y pensionados que cobran por cheques físicos, estos podrán ser retirados a partir del jueves 6 de noviembre en los centros de pago habilitados a nivel nacional.