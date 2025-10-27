  1. Inicio
PANAMÁ

Jubilados y pensionados: Detalles de los pagos a partir del 31 de octubre

Emiliana Tuñón
  • 27/10/2025 10:02
La CSS realizará un adelanto del pago a jubilados y pensionados el próximo 31 de octubre con motivo de las celebraciones de las Fiestas Patrias.

A través de un comunicado, la Caja de Seguro Social (CSS) informó a los jubilados y pensionados que los pagos correspondientes serán adelantados a partir del viernes 31 de octubre.

El aviso detalla que este adelanto aplica únicamente para quienes reciben sus pagos mediante ACH. En el caso de los jubilados y pensionados que cobran por cheques físicos, estos podrán ser retirados a partir del jueves 6 de noviembre en los centros de pago habilitados a nivel nacional.

Detalles de los próximos pagos de noviembre a jubilados y pensionados

La CSS informó que los pagos de la segunda quincena de noviembre 2025 para jubilados y pensionados se realizarán según el siguiente calendario:

-Depósitos mediante ACH: jueves 20 de noviembre.

-Pagos mediante cheques físicos: viernes 21 de noviembre, en los centros de pago habilitados a nivel nacional.

