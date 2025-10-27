Jubilados y pensionados: Detalles de los pagos a partir del 31 de octubre

A través de un comunicado, la Caja de Seguro Social (CSS) informó a los jubilados y pensionados que los pagos correspondientes serán adelantados a partir del viernes 31 de octubre.

El aviso detalla que este adelanto aplica únicamente para quienes reciben sus pagos mediante ACH. En el caso de los jubilados y pensionados que cobran por cheques físicos, estos podrán ser retirados a partir del jueves 6 de noviembre en los centros de pago habilitados a nivel nacional.