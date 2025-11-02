Ley ambiental: Panamá prohíbe plásticos de un solo uso en áreas protegidas desde 2026

El <b><a href="/tag/-/meta/miambiente-ministerio-de-ambiente">Ministerio de Ambiente (MiAmbiente)</a></b> emitió la <b>resolución No. DM-0496-2025</b>, publicada en la <b>Gaceta Oficial Digital No. 30398-C</b>, mediante la cual <b>se prohíbe el ingreso, uso, comercialización y distribución de productos plásticos y de poliestireno (foam) de un solo uso</b> dentro de las áreas del <b>Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP)</b>, a partir del <b>1 de enero de 2026</b>.La medida tiene como objetivo <b>proteger los ecosistemas naturales del país</b> mediante la <b>eliminación de materiales contaminantes</b> que afectan los suelos, ríos y costas, y que ponen en riesgo la biodiversidad que habita en estos espacios.De acuerdo con la resolución, la disposición aplica a <b>visitantes, operadores turísticos, concesionarios, investigadores, contratistas, voluntarios y funcionarios</b> del propio <b>MiAmbiente</b> o de cualquier otra entidad pública que realice actividades dentro de las áreas protegidas.