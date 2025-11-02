Ley ambiental: Panamá prohíbe plásticos de un solo uso en áreas protegidas desde 2026

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) emitió la resolución No. DM-0496-2025, publicada en la Gaceta Oficial Digital No. 30398-C, mediante la cual se prohíbe el ingreso, uso, comercialización y distribución de productos plásticos y de poliestireno (foam) de un solo uso dentro de las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), a partir del 1 de enero de 2026.

La medida tiene como objetivo proteger los ecosistemas naturales del país mediante la eliminación de materiales contaminantes que afectan los suelos, ríos y costas, y que ponen en riesgo la biodiversidad que habita en estos espacios.

De acuerdo con la resolución, la disposición aplica a visitantes, operadores turísticos, concesionarios, investigadores, contratistas, voluntarios y funcionarios del propio MiAmbiente o de cualquier otra entidad pública que realice actividades dentro de las áreas protegidas.