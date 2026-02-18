Lotería de Panamá: ¿Cuáles son los premios incentivos del sorteo jueves 19 de febrero 2026?

La Lotería Nacional de Beneficencia ha establecido premios incentivos para este sorteo miercolito que son los siguientes:<b>- Primer Premio: </b>cuatro cifras + serie y folio | 10 mil dólares (Adicional a los 2 mil dólares que paga las cuatro cifras de la fracción)<b>- Primer Premio: </b>cuatro cifras + letras | 4 mil dólares (Adicional a los 2 mil dólares que paga las cuatro cifras de la fracción)<b>- Segundo Premio: </b>cuatro cifras + letras del primer premio | 2 mil dólares (Adicional a los 600 dólares que paga las cuatro cifras de la fracción)<b>- Tercer premio: </b>cuatro cifras + letras del primer premio | 500 dólares (Adicional a los 300 dólares que paga las cuatro cifras de la fracción)<b>Premios incentivos para chances</b><b>Números altos</b> - Si te juega del 32 al 00 + letras del primer premio | 28 dólares<b>Números bajos -</b> Si te juega del 01 al 31 + letras del primer premio | 6 dólares