Lotería Fiscal 2026: qué facturas son válidas para participar en el próximo sorteo en Panamá

La Lotería Fiscal 2026 vuelve a poner en juego premios en efectivo para los contribuyentes en Panamá, pero con una condición clave que sigue generando dudas: no todas las facturas sirven para participar.

Para evitar quedar fuera, es fundamental conocer cuáles comprobantes son aceptados y qué requisitos exige la Dirección General de Ingresos (DGI).

Facturas válidas: los requisitos que debes cumplir

De acuerdo con las disposiciones oficiales, solo participan en el sorteo las facturas fiscales autorizadas, es decir, aquellas emitidas por comercios registrados y avaladas por la DGI.

Estas deben contener información básica obligatoria:

- Nombre del establecimiento comercial

- Número de RUC

- Fecha de emisión

- Monto total de la compra

- ITBMS desglosado

Además, las facturas deben haber sido emitidas dentro del período específico que establece cada sorteo.

Para la convocatoria más reciente, por ejemplo, se tomaron en cuenta comprobantes generados entre finales de diciembre de 2025 y mediados de febrero de 2026.

Uno de los puntos más importantes es que las facturas deben estar asociadas al participante.

Esto significa que deben incluir el nombre y número de cédula del consumidor.

En caso de que no aparezcan impresos, los datos pueden ser agregados manualmente en el reverso antes de depositarlas en los buzones autorizados.

Condiciones que debes cumplir para participar

Más allá de la validez de las facturas, existen reglas adicionales que determinan si una persona entra o no en el sorteo:

- Cada sobre debe contener un mínimo de cinco facturas

- Los documentos deben ser originales y legibles

- No se exige un monto mínimo de compra

- Solo se aceptan facturas emitidas hasta dos meses antes del sorteo

El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones puede invalidar la participación.