  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil

Madres solteras en Panamá pueden inscribir a sus hijos: Tribunal Electoral explica cómo hacerlo

Registro Civil en Panamá permite a madres solteras registrar a sus hijos gratis
Registro Civil en Panamá permite a madres solteras registrar a sus hijos gratis bingngu93 / Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 28/04/2026 14:39
El Registro Civil permite a madres solteras inscribir a sus hijos con sus dos apellidos en Panamá.

El Tribunal Electoral de Panamá informó que las madres solteras en el país pueden inscribir el nacimiento de sus hijos de manera sencilla a través del Registro Civil de Panamá, garantizando así el derecho a la identidad y el registro oportuno.

De acuerdo con la entidad, la madre tiene la posibilidad de registrar al menor utilizando sus dos apellidos, en el orden paterno y materno, aun cuando no esté presente el padre.

REQUISITOS PARA INSCRIBIR A UN MENOR DE EDAD

Para realizar el trámite, se requiere la cédula de identidad personal de la madre y la presencia de dos testigos que den fe del proceso. El servicio es completamente gratuito.

La inscripción puede efectuarse en todas las direcciones regionales y distritales del Registro Civil a nivel nacional, con el objetivo de facilitar el acceso a este derecho fundamental para todos los niños en Panamá.

VIDEOS
Lo Nuevo