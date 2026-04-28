Madres solteras en Panamá pueden inscribir a sus hijos: Tribunal Electoral explica cómo hacerlo

El Tribunal Electoral de Panamá informó que las madres solteras en el país pueden inscribir el nacimiento de sus hijos de manera sencilla a través del Registro Civil de Panamá, garantizando así el derecho a la identidad y el registro oportuno.

De acuerdo con la entidad, la madre tiene la posibilidad de registrar al menor utilizando sus dos apellidos, en el orden paterno y materno, aun cuando no esté presente el padre.

REQUISITOS PARA INSCRIBIR A UN MENOR DE EDAD

Para realizar el trámite, se requiere la cédula de identidad personal de la madre y la presencia de dos testigos que den fe del proceso. El servicio es completamente gratuito.

La inscripción puede efectuarse en todas las direcciones regionales y distritales del Registro Civil a nivel nacional, con el objetivo de facilitar el acceso a este derecho fundamental para todos los niños en Panamá.