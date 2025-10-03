Mamografías gratuitas en Panamá por mes de la cinta rosada y celeste: centros y horarios

El <a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud"><b>Ministerio de Salud (MINSA)</b> </a>informó que la <b>Región de Salud de <a href="/tag/-/meta/san-miguelito">San Miguelito</a></b> ofrecerá <b><a href="/tag/-/meta/mamografia">mamografías</a> gratuitas</b> durante el mes de octubre en el <b><a href="/tag/-/meta/centro-de-salud">Centro de Salud</a> de Nuevo Veranillo</b>, a partir de las 7:00 a.m.En el marco de la campaña de la <b>Cinta Rosada y Celeste</b>, las autoridades de salud también anunciaron que se realizarán <b>mamografías gratuitas</b> en el <b>Hospital Dr. Cecilio Castillero</b> y en los <b>Minsa Capsi de Ocú y Pesé</b>, con el objetivo de promover la detección temprana del <b>cáncer de mama</b>.Además, se llevarán a cabo <b>pruebas de PSA</b> en <b>laboratorios clínicos</b>, como parte de las acciones de prevención del <b>cáncer de próstata</b>.