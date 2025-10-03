Mamografías gratuitas en Panamá por mes de la cinta rosada y celeste: centros y horarios

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que la Región de Salud de San Miguelito ofrecerá mamografías gratuitas durante el mes de octubre en el Centro de Salud de Nuevo Veranillo, a partir de las 7:00 a.m.

En el marco de la campaña de la Cinta Rosada y Celeste, las autoridades de salud también anunciaron que se realizarán mamografías gratuitas en el Hospital Dr. Cecilio Castillero y en los Minsa Capsi de Ocú y Pesé, con el objetivo de promover la detección temprana del cáncer de mama.

Además, se llevarán a cabo pruebas de PSA en laboratorios clínicos, como parte de las acciones de prevención del cáncer de próstata.