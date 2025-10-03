  1. Inicio
PANAMÁ

Mamografías gratuitas en Panamá por mes de la cinta rosada y celeste: centros y horarios

En el mes de octubre el Minsa ofrecerá mamografías gratis en San Miguelito para promover la detección temprana del cáncer de mama.
Por
Emiliana Tuñón
  • 03/10/2025 15:52

MINSA ofrece mamografías y pruebas de PSA en el marco de la campaña de la Cinta Rosada y Celeste.

.

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que la Región de Salud de San Miguelito ofrecerá mamografías gratuitas durante el mes de octubre en el Centro de Salud de Nuevo Veranillo, a partir de las 7:00 a.m.

En el marco de la campaña de la Cinta Rosada y Celeste, las autoridades de salud también anunciaron que se realizarán mamografías gratuitas en el Hospital Dr. Cecilio Castillero y en los Minsa Capsi de Ocú y Pesé, con el objetivo de promover la detección temprana del cáncer de mama.

Además, se llevarán a cabo pruebas de PSA en laboratorios clínicos, como parte de las acciones de prevención del cáncer de próstata.

La mamografía es una herramienta clave para la detección temprana del cáncer de mama, una de las principales causas de muerte en mujeres, mientras que la prueba de PSA permite identificar a tiempo alteraciones en la próstata, aumentando las posibilidades de un tratamiento exitoso.

CSS apuesta por la inteligencia artificial para mejorar la detección temprana del cáncer de mama

La Caja de Seguro Social (CSS) fortalece la lucha contra el cáncer de mama al implementar inteligencia artificial en sus procesos de diagnóstico, apoyada en una red de 37 mamógrafos distribuidos en todo el país.

Con esta estrategia, la institución busca garantizar que ms mujeres tengan acceso oportuno a exámenes de alta precisión.

El presidente José Raúl Mulino informó, durante su conferencia de prensa semanal del jueves 2 de octubre, sobre los avances alcanzados por el Instituto Oncológico Nacional (ION) en la implementación de la plataforma de cirugía robótica Da Vinci.

Con este sistema se han realizado ya 30 cirugías, destacándose por ser procedimientos más eficientes, menos invasivos y con una recuperación menos dolorosa para los pacientes.

