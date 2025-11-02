Más de 1,470 embarcaciones salieron en el primer día de asueto, según la AMP

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó que, como parte del operativo de Fiestas Patrias 2025, hasta el sábado 1 de noviembre se había contabilizado la salida de más de 1,470 embarcaciones desde distintos puertos del país, transportando a un total de 14,455 pasajeros hacia diversos destinos insulares y costeros.

La institución destacó que 134 inspectores se mantienen desplegados en los puertos a nivel nacional, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad marítima y velar por un traslado seguro de los viajeros durante las celebraciones patrias.