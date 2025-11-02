Más de 1,470 embarcaciones salieron en el primer día de asueto, según la AMP

La <b><a href="/tag/-/meta/amp-autoridad-maritima-de-panama">Autoridad Marítima de Panamá (AMP)</a></b> informó que, como parte del <b>operativo de <a href="/tag/-/meta/fiestas-patrias">Fiestas Patrias</a> 2025</b>, hasta el <b>sábado 1 de noviembre</b> se había contabilizado la salida de <b>más de 1,470 embarcaciones</b> desde distintos puertos del país, transportando a un total de <b>14,455 pasajeros</b> hacia diversos destinos insulares y costeros.La institución destacó que <b>134 inspectores</b> se mantienen <b>desplegados en los puertos a nivel nacional</b>, con el objetivo de <b>garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad marítima</b> y velar por un traslado seguro de los viajeros durante las celebraciones patrias.