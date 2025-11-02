  1. Inicio
PANAMÁ

Más de 1,470 embarcaciones salieron en el primer día de asueto, según la AMP

La Autoridad Marítima de Panamá reporta gran movimiento de personas hacía diferentes islas del país.
Emiliana Tuñón
  • 02/11/2025 10:10
La institución desplegó 134 inspectores en los puertos a nivel nacional

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó que, como parte del operativo de Fiestas Patrias 2025, hasta el sábado 1 de noviembre se había contabilizado la salida de más de 1,470 embarcaciones desde distintos puertos del país, transportando a un total de 14,455 pasajeros hacia diversos destinos insulares y costeros.

La institución destacó que 134 inspectores se mantienen desplegados en los puertos a nivel nacional, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad marítima y velar por un traslado seguro de los viajeros durante las celebraciones patrias.

Más de 14 mil pasajeros viajaron por vía marítima durante las Fiestas Patrias 2025

De acuerdo con la entidad, las provincias de Bocas del Toro y Colón —particularmente en la Costa Abajo y Costa Arriba, así como la isla de Taboga, registraron la mayor afluencia de viajeros durante la jornada, en el marco de las Fiestas Patrias 2025.

Asimismo, la AMP informó que no se ha reportado ningún incidente relacionado con la navegación o el traslado de pasajeros durante este período.

