MEF reanuda entrega de Cepanim este martes 13 de octubre: conoce las fechas de atención

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que este martes 13 de octubre retomará la entrega de los Certificados de Pago Negociables por Intereses por Mora (Cepanim) y la atención a los beneficiarios en Megapolis Outlets y el edificio Avesa, en Panamá Centro.

La entidad estableció nuevas fechas para atender a las personas que no pudieron completar el trámite debido a la suspensión de las jornadas programadas.

Quienes tenían citas para el viernes 9 y el lunes 12 de octubre deberán acudir el miércoles 14 de octubre, en el mismo horario asignado originalmente.

En Megapolis Outlets, los certificados correspondientes a ambas jornadas estarán disponibles durante toda la semana, lo que permitirá a los beneficiarios retirarlos en una fecha posterior si no pueden presentarse el miércoles.

La atención también se restablecerá en los puntos habilitados en Darién, Colón, Panamá Oeste, Chiriquí y Bocas del Toro. En estas provincias, los usuarios podrán retirar durante toda la semana los certificados que quedaron pendientes de entrega los días 9 y 12 de octubre.