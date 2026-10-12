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MEF reanuda entrega de Cepanim este martes 13 de octubre: conoce las fechas de atención

El MEF reanuda entrega de Cepanim este martes 13 de octubre: conoce las fechas de atención.
El MEF reanuda entrega de Cepanim este martes 13 de octubre: conoce las fechas de atención. MEF
Por
Emiliana Tuñón
  • 12/10/2026 14:19
El MEF anunció ajustes en el calendario de entrega de Cepanim y detalló cuáles provincias retomarán la atención esta semana

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que este martes 13 de octubre retomará la entrega de los Certificados de Pago Negociables por Intereses por Mora (Cepanim) y la atención a los beneficiarios en Megapolis Outlets y el edificio Avesa, en Panamá Centro.

La entidad estableció nuevas fechas para atender a las personas que no pudieron completar el trámite debido a la suspensión de las jornadas programadas.

Quienes tenían citas para el viernes 9 y el lunes 12 de octubre deberán acudir el miércoles 14 de octubre, en el mismo horario asignado originalmente.

En Megapolis Outlets, los certificados correspondientes a ambas jornadas estarán disponibles durante toda la semana, lo que permitirá a los beneficiarios retirarlos en una fecha posterior si no pueden presentarse el miércoles.

La atención también se restablecerá en los puntos habilitados en Darién, Colón, Panamá Oeste, Chiriquí y Bocas del Toro. En estas provincias, los usuarios podrán retirar durante toda la semana los certificados que quedaron pendientes de entrega los días 9 y 12 de octubre.

MEF mantiene pendiente la entrega de Cepanim en cuatro provincias de Panamá

El MEF informó que la entrega de los certificados Cepanim continúa pendiente en Veraguas, Coclé, Los Santos y Herrera. La reanudación de la atención en estas provincias dependerá de que las instalaciones estén habilitadas y cuenten con las autorizaciones necesarias para garantizar la seguridad de los beneficiarios y del personal.

La entidad señaló que estas medidas buscan asegurar que el proceso de entrega se desarrolle en condiciones seguras y permitir que las personas afectadas por la interrupción puedan completar sus trámites una vez se restablezca el servicio.

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